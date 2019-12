ТНТ4 продолжает победное шествие по мировым премиям

Сегодня, 29 ноября, в Сингапуре прошла церемония награждения премии Promax/BDA Asia 2019. Это одно из ключевых событий в мире телевизионного маркетинга, где демонстрируются новые идеи, технологии и разработки, которые будут влиять на медиаиндустрию в ближайший год.

ТНТ4 отправил на конкурс 3 проморолика, которые в итоге принесли телеканалу 6 наград!

Гавриил Гордеев, директор ТНТ4: «Лично у меня не было сомнений, что мы выиграем, была только интрига по поводу номинации. В итоге неожиданно взяли целых 6 наград, причём за новые ролики, для которых это был дебютный показ на мировом уровне. Они подтвердили, что год за годом ТНТ4 сохраняет крутую репутацию в международном ТВ-сообществе! Радует, что мы задаём тренды — другие телеканалы начали использовать приёмы из нашего промо и тоже добиваться успехов»

BEST SPECIAL EVENT PROMO (ЛУЧШЕЕ ПРОМО СПЕЦИАЛЬНОГО СОБЫТИЯ)

ЗОЛОТО

«Полицейской академии» 35 лет

https://www.youtube.com/watch?v=XlXlyHiG_kI

СЕРЕБРО

«Правильное кино»

https://www.youtube.com/watch?v=dcZ4k4nfOUg

https://www.youtube.com/watch?v=XlXlyHiG_kI

BEST IN-HOUSE STATION IMAGE (ЛУЧШЕЕ ПРОМО СДЕЛАННОЕ КОМАНДОЙ КАНАЛА) — СЕРЕБРО

«Правильное кино»

https://www.youtube.com/watch?v=dcZ4k4nfOUg

BEST MOVIE PROMO (ЛУЧШЕЕ ПРОМО ФИЛЬМА) — СЕРЕБРО

«Правильное кино»

https://www.youtube.com/watch?v=dcZ4k4nfOUg

SOMETHING FOR NOTHING (ВСЁ ИЗ НИЧЕГО) — СЕРЕБРО

4 «Бэтмена» на ТНТ4

https://www.youtube.com/watch?v=0gqG0CTIZGY

BEST SOUND DESIGN (ЛУЧШИЙ САУНД-ДИЗАЙН) — ЗОЛОТО

«Полицейской академии» 35 лет

Международная организация PromaxBDA состоит из более чем 65 стран и каждый год проводит премии в Азии, Африке, Австралии, Новой Зеландии, Европе, Южной Америке, США и Великобритании, на которых награждают лидеров медиа-индустрии. Начиная с 2016 года, ТНТ4 получил уже более 20 наград PROMAX в разных странах мира. Также в 2019 году телеканал выиграл гран-при за лучшее промо на старейшей рекламной премии мира Clio (впервые для России) и голливудскую премию в области маркетинга фильмов Golden Trailer Awards.