Территориальную схему обращения с отходами утвердили

Во Владимирской области утверждена территориальная схема обращения с отходами. Она размещена на сайте регионального департамента природопользования. На ней отображены все маршруты мусоровывозящих компаний, местоположение полигонов и свалок, а также место каждого контейнера и мусорного бака на территории области. Здесь же можно узнать о своем региональном операторе и зоне его ответственности.

На местные полигоны и свалки, согласно схеме, будут складировать только «свои» отходы.

Региональный департамент природопользования и охраны окружающей среды, а также местные власти проводили общественные обсуждения, в ходе которых принимались вопросы и предложения всех заинтересованных лиц. Жалобы жителей соседних со свалками деревень услышали. А также и всех тех, кто снимал на видео и выкладывал в сеть мусоровозы с московскими номерами, подъезжающие к свалкам.

Как «Призыв» сообщал ранее, под конец года после серии разбирательств в УФАС, в кластере № 2 утвержден регоператор. А для других двух зон утверждены уже и тарифы на 2020 год.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»