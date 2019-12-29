«Тепличный» начал выращивать новые огурцы-гибриды

Владимирский комбинат «Тепличный» запускает новый эксперимент с огурцами. Первые всходы дали гибриды пчелоопыляемых огурцов. Они пока занимают две теплицы. Их посеяли раньше других, чтобы проверить урожайность и оценить потребительский спрос на эту продукцию. К массовой посадке пчелоопыляемого огурца на предприятии приступят через месяц-другой. Шмелей везут во Владимир из Голландии. Специалисты считают, что нидерландские полосатые насекомые — самые трудолюбивые.



Ранее «Тепличный» высадил на 11 гектарах гибрид корнишона, и результат превзошел все ожидания. Специалисты комбината даже отказались от двух других видов гибридов пупырчатых. Как пояснил «Призыву» директор «Тепличного» Михаил Веретенников, в первых числах января в теплицах начнут сеять гладкий огурец. Полезный овощ займет 8 гектаров.

Суточный урожай огурцов на предприятии достигает 30 тонн!

Кроме классических вариантов томатов и огурцов, а также их гибридов, «Тепличный» также выращивает баклажаны, перец, многие виды зелени. Владимирские овощи можно купить в торговых точках предприятия и в гипермаркетах города. Кроме того, как ранее сообщал «Призыв», в нынешнем году «Тепличный» решился высадить несколько разных гибридов роз.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»