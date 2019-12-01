Театр кукол предлагают уплотнить «Гороховкой»

Владимиру нужен молодежный театр, чтобы готовить смену для актеров областного театра драмы и кукольного театра. Такую идею предложил народный артист России и депутат владимирского горсовета Николай Горохов. Коллеги по Совету его поддержали. Сам Горохов ведёт курсы начинающих актеров, недавно был новый набор — 20 человек. Требуется помещение, где молодые артисты могли бы ставить свои спектакли, убеждён наставник.

— У нас театр кукол в летнее время вообще не используется, хотя именно в это время у детей каникулы, — подсказала возможное месторасположение будущей творческой площадки заместитель главы города Лариса Пышонина. — Да и по вечерам театр всегда пустует.

С 2018 года адресная поддержка деятельности кукольных театров, театров для детей и молодежи в России доведена до 1 млрд рублей ежегодно.

Речь о кукольном театре поднята, видимо, не случайно. Сейчас на федеральном уровне началась реализация мероприятий в рамках Десятилетия детства. Детским театрам, в том числе кукольным, увеличили финансирование. Это значит, база владимирского театра также будет развиваться. Там у начинающих лицедеев условия будут явно лучше, чем в неприспособленных под репетиции и учёбу помещениях. А нынешний «рваный» график работы владимирских кукловодов — хороший аргумент для подселения к ним актёров драматического плана.

Одна закавыка. Кукольный театр — собственность области. Депутат Ирина Машковцева предложила коллегам написать коллективное обращение в департамент культуры с тем, чтобы региональные власти рассмотрели вопрос создания молодежного театра. Депутат Дмитрий Кушпита, руководящий школой № 40 областного центра, сообщил, что среди его учеников много желающих играть на сцене. Там даже создали мини-театр. Кадры для молодежного театра есть.

Депутаты горсовета не скрывают, что велика вероятность получить от области отказ. Городу посоветуют занимать муниципальные площади и создавать на них какие угодно театры. Но в городском бюджете средств на этого нет, считают народные избранники, а в областном есть.

Примеры того, что признанные мастера сцены набирают свои курсы и создают на их базе отдельные театры, есть. Довольно вспомнить знаменитую «Табакерку». По аналогии во Владимире может появиться своя «Гороховка». В принципе, театр-студия Николая Горохова, возникшая первоначально как экспериментальный актёрский курс на базе Владимирского областного колледжа культуры и искусства, существует уже давно. Проблема, видимо, только в статусе и площадке, где можно показать свой репертуар. Но захочет ли областной департамент и руководство кукольного театра пойти на определённые уступки ради расширения присутствия наставника-Горохова в культурной среде Владимира – вопрос.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»