Тарифы за вывоз мусора утвердят до Нового года

Владимирцы узнают тарифы на вывоз мусора до Нового года. На 30 декабря назначено заседание правления департамента цен и тарифов. Эксперты обсудят запросы регионального оператора «Биотехнологии», который после серии разбирательств в антимонопольной службе, все же был утвержден для кластера № 2: Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы.

Тариф за вывоз мусора однозначно вырастет. Сейчас жители платят 2,5-3 рубля с квадратного метра. Этих расходов по сути большинство не видит, поскольку у управляющих организаций они находятся в квитке за содержание и ремонт общедомового имущества.

С 1 января владимирцы начнут платить за мусор с человека и по отдельной квитанции.

С новым региональным оператором успели встретиться депутаты горсовета, общественники и представители администрации Владимира. Руководитель «Биотехнологии» Андрей Федянин заверил, что его компания имеет опыт работы в качестве регионального оператора, выполняя соответствующие услуги в Подмосковье. Регоператор уже подготовил спецтранспорт, завозит новые мусорные контейнеры, которые после Нового года заменят все старые, что стояли во дворах и на улицах в частном секторе.

Андрей Федянин сообщил, что в эти дни специалисты «Биотехнологии» объезжают площадки, указанные в территориальной схеме, уточняют списки клиентов и формируют маршруты. Договоры со всеми юрлицами заключить до Нового года явно не успеют. Но регоператор обещает, что вывозить мусор будут отовсюду в любом случае.

Все обращения и жалобы можно направлять через сайт биотехнологии33.рф и по телефону: (4922) 77-30-05.

Как «Призыв» сообщал ранее, департамент цен и тарифов уже утвердил ставки для двух других региональных операторов с 1 января 2020 года. Во всех территориях жители станут платить за вывоз мусора существенно больше, чем до старта мусорной реформы.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»