Тарифы на мусор повысят с 2020 года

С 1 января 2020 года в 10 районах Владимирской области начнут действовать новые тарифы на вывоз мусора. Региональный департамент цен и тарифов утвердил предельные ставки для двух региональных операторов: «Хартия» (Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы) и «ЭКО-транс» (города Гусь-Хрустальный и Муром, Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы). Рост составит до 4%. Прежние тарифы действовали всего месяц. Мусорная реформа в этих территориях стартовала только с 1 декабря 2019 года. Эксперты должны были рассчитать ставки даже на такой короткий период. Сейчас они учли не только инфляцию, но и расходы регоператора. Так, у компании «Хартия» увеличатся затраты на перевозку и ведение учета плательщиков.

Ольга Белова, замначальника отдела тарифов коммунального комплекса:

Собственные расходы, которые включают в себя транспортирование отходов и обслуживание договоров, индексируются.

С применением индекса потребительских цен. Это 3%.

С Нового года население в зоне № 1 станет платить 498,86 рубля за кубометр. В городе будут платить так: 101,4 рубля с человека в многоквартирных, 106 — в частных домах. В селах: 98,9 рублей с человека — в МКД и 92,7 — в ИЖС.

Жители 10 районов области получат первые квитки за вывоз мусора в декабре.

Компания «ЭКО-транс» в отличие от «Хартии» не покупала сразу контейнеры, а начала работать со старыми, которые были у управляющих компаний. Но сейчас регоператор решил их купить.

Оксана Додонова, эксперт отдела тарифов коммунального комплекса:

Расходы регионального оператора по захоронению ТКО. Также на 2020 год включены расходы на приобретение контейнеров и бункеров для накопления ТКО.

То, что не включалось на 2019 год.

В итоге, с Нового года жители зоны № 3 будут платить на 4% больше, чем сейчас. Тариф утвержден на уровне 586,68 рубля за кубометр. Для городских жителей: в многоквартирных домах — 119,3 рубля, в индивидуальных домах — 124,7 рубля. Для сельских жителей в МКД — 116,4 рубля, в ИЖС — 109 рублей.

Как «Призыв» сообщал ранее, департамент цен и тарифов утвердил предельные ставки на электроэнергию. Рост тарифов не превысит 5%. Исключение составляют члены СНТ.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»