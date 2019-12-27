Тарифы на эвакуацию и штрафстоянку вырастут с Нового года

С Нового года частники, работающие на эвакуаторах и штрафстоянках, сдерут с нарушителей правил парковки больше денег. Тарифы за перемещение автомобилей и хранение их повышаются. Эксперты регионального департамента цен и тарифов рассчитали средние ставки и еще для каждого города и района по отдельности. Владимир стал исключением. В 2020 году будут действовать те же тарифы, что и в нынешнем году.

Екатерина Полтанова, эксперт отдела регулирования тарифов в сфере транспорта департамента:

В этот раз мы рассчитали базовый тариф по методике. Средний — 2310 рублей за перемещение одного транспортного средства.

И за один час хранения в зависимости от категории ТС. 49,5 рублей — для категорий А, М, 99 рублей — для категорий В, D до трех с половиной тонн. И 198 рублей — базовый тариф для категорий ВЕ, D свыше 3,5 тонн.

Эти тарифы принимались максимальными для проведения торгов, которые проводились муниципалитетами.

Торги были проведены на территории 22 муниципальных образований. Только в Гороховецком районе торги состоялись.

Поэтому принимаются не выше базовых сроком на 5 лет. Предусматривается индексация тарифов с учетом индекса потребительских цен.



В городах и районах области работает по 1-2 частные компании, которых инспектора ГИБДД вызывают на место нарушения, чтобы убрать перегородивший полосу или вставший в неположенном месте автомобиль.

В Гороховецком районе утверждены более демократичные цены на эвакуацию — 2080 рублей и на перемещение — 44,54 (категории А, М), 89,10 рубля за час (категории В, D свыше 3,5 тонны), 178,2 (категории BE, D, DE, C, CE). Во Владимире и того лучше. За эвакуацию платим 2164 рубля, а за простой на штрафстоянке — 97,5 рубля за час. Причем дифференциация на категории не введена.

Как «Призыв» сообщал ранее, с Нового года повышается проезд в пригородных поездах. Перевозчики собираются обновлять подвижной состав. Пассажиры пересядут на рельсовые автобусы.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»