Свиной грипп пришел во Владимирскую область

Первые случаи гриппа зафиксированы во Владимирской области. За прошедшую неделю на вирус исследовано 18 человек. Выявлен один случай гриппа В и один случай гриппа A(H1N1). Последний больше известен как свиной грипп. Для него характерны высокая температура, резкая головная боль, сухой кашель и интоксикация организма. A(H1N1) опасен своими осложнениями, нередко он переходит в пневмонию.

Эпидемический порог в регионе превышен на 2,9%.

Впрочем, пока это единичные случаи гриппа. Сейчас эпидемическая ситуация по респираторным вирусным инфекциям связана с циркуляцией негриппозных вирусов, таких как РС-вирус, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. За семь дней в больницы области обратились 9 702 человека, среди них 6 203 ребенка. Больше всего болеют во Владимире, Кольчугинском и Собинском районах.

Ранее «Призыв» сообщал, что сроки вакцинации от гриппа продлили до Нового года. Вакцина есть в наличии, сообщили в департаменте здравоохранения. Бесплатно привиться можно в поликлинике по месту жительства.

Елена Пляскина

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