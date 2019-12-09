Световой рояль установили в сквере на Чайковского

Светящийся разноцветными огнями рояль установили в главной части обновленного сквера на улице Чайковского. Новый арт-объект поставили рядом с декоративной стеной, на которой висят музыкальные ноты. Средь бела дня он смотрится аляповато, но вот вечером — загляденье. Пока это единственное новогоднее украшение основной части сквера, где стоит памятник композитору Петру Ильичу Чайковскому.

Город обрел еще один арт-объект.

В рамках благоустройства здесь замостили плиткой дорожки, поставили лавочки и фонари. Но деревьев поубавилось. Никаких объектов торговли нет. Да и гулять сейчас там опасно — страшный гололед. Впору кататься на коньках. Зато при посещении детской части сквера сразу появится новогоднее настроение. На фонарных столбах развесили светящихся животных. Этот небольшой зоопарк здорово украшает новый корабль с горками и качелями.

Как «Призыв» сообщал ранее, арт-объект делали по контракту. Из бюджета на его изготовление и установку потратят порядка 500 тысяч рублей.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»