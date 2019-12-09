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Сведения об ООО «Торговый Дом Агро Био Партнер» включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия  Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ФКУ ИК-5 УФСИН России по Владимирской области о включении информации об ООО «Торговый Дом Агро Био Партнер» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении запроса котировок в электронной форме на определение поставщика комбикорма для свиней для нужд Учреждения.

По данным заказчика, в установленные сроки контракт не был подписан победителем закупки на электронной площадке.

По итогам рассмотрения обращения и  руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила включить ООО «Торговый Дом Агро Био Партнер» в РНП.

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