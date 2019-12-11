Сведения об ООО «Медтехника» включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Детская городская поликлиника №1 г. Владимира» о включении информации об ООО «Медтехника» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении аукциона в электронной форме на закупку электродов для КДЛ для нужд Учреждения.

По данным заказчика, в установленные сроки контракт не был исполнен.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила включить ООО «Медтехника» в РНП.