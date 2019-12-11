Сведения об ООО «Элтик» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГБУ ВО «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования» о включении информации об ООО «Элтик» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении аукциона в электронной форме на приобретение ноутбуков для нужд Учреждения.

Поводом принятия Заказчиком решения об отказе от заключения контракта послужило то, что Обществом были представлены в качестве обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе два контракта с требованием об уплате пени.

Вместе с тем, по итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения ГБУ ВО «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования» о включении информации об ООО «Элтик».