Свалку в Вязниковском районе потушили общими силами

Свалку в Вязниковском районе, наконец, удалось полностью потушить. 2 декабря мусорные горы обильно пролили водой. С тех пор новых очагов возгорания обнаружено не было. Напомним, что бытовые отходы начали полыхать ещё 23 ноября. Собственникам свалки, фирме «ЭкоТех», пришлось вызывать на подмогу МЧС. Спецтехнику подогнали и муниципальные власти. Целую неделю с возгоранием боролись общими силами.

— В пятницу был последний пролив водой, сейчас тушение свалки завершено. Собственник теперь будет своими силами караулить свалку, у него есть своя пожарная машина и свой транспорт – бульдозер, экскаватор, – пояснил «Призыву» Павел Мокров, заместитель главы администрации Вязниковского района по вопросам жизнеобеспечения и строительства. – Насколько мне известно, нарушений в действиях собственника участка не было обнаружено. Возгорание началось внутри свалки. Они должны были перегружать мусор, например, который поступил из Гороховца, и переправлять на Марьинский полигон. Они же работают как станция перегрузки. Но в один момент, видимо, что-то запустили… Ведь до возгорания прокуратурой здесь были выявлены нарушения.

Возгорание на свалке удалось окончательно потушить только 2 декабря.

После проверок надзорных органов владельцы свалки решили расширить и углубить ближайший пруд, чтобы в случае ЧП проблем с водой и тушением возгорания не было. А ещё к свалке проложили бетонные плиты для подъезда спецтехники.

— Тление на свалке было ликвидировано 2 декабря в 16.30. МЧС привлекалось в качестве вспомогательной силы по ликвидации тления. В тушении участвовали 9 человек и 3 единицы техники, в том числе передвижной пожарный водоём объёмом 30 тонн. Работала оперативная группа Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона, — пояснили в пресс-службе управления МЧС по Владимирской области.

Главное теперь — не допустить повторного возгорания, говорят местные власти. В 4 километрах от свалки живут люди. С одной стороны, деревня Поздняково, с другой – Симонцево. И при ветреной погоде весь дым накрывает населенные пункты.

Ранее «Призыв» сообщал, что вязниковскую свалку собираются рекультивировать.

Татьяна Данилова

Заглавное фото местных жителей