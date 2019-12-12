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Свалившийся в котлован прохожий умер от переохлаждения

Виновник трагедии заплатит штраф

Генерального директора строительной фирмы наказали штрафом за гибель мужчины. Прохожий упал в котлован, вырытый рядом с «Пекинкой» в черте Владимира, и не смог из него выбраться. От общего переохлаждения тела он скончался. По информации СУ СКР по Владимирской области, яма длиной около 11 метров, шириной около 9 метров и глубиной около 4 метров была вырыта при проведении реконструкции газопровода. Субподрядчик, который проводил работы, допустил грубые нарушения. По периметру котлована не было установлено ограждение. Его высота должна была составлять не менее 1,6 метров.

Целостность ограждения подлежит обязательному контролированию в течение рабочего времени и запираться после окончания производства работ, — уточняет Следком.

Виновник трагедии заплатит штраф.

Однако ответственный за обеспечение безопасности объекта гендиректор предприятия, полагая, что работы проводятся в неоживленном месте, ограничился установкой вокруг котлована сетки из полиэтилена и сигнальной ленты. В результате 16 сентября 41-летний житель Владимира упал в котлован.

Руководитель предприятия признал свою вину и раскаялся в случившемся. Родные пострадавшего приняли от руководителя фирмы извинения и материальную компенсацию за причиненный вред в размере 500 тысяч рублей. Октябрьский районный суд уголовное преследование в отношении подозреваемого прекратил и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что семилетний мальчик упал в траншею, вырытую во дворе жилого дома в Коврове.

Ольга Ефремова 

Фото СУ СКР по Владимирской области 

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