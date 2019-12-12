Свалившийся в котлован прохожий умер от переохлаждения

Генерального директора строительной фирмы наказали штрафом за гибель мужчины. Прохожий упал в котлован, вырытый рядом с «Пекинкой» в черте Владимира, и не смог из него выбраться. От общего переохлаждения тела он скончался. По информации СУ СКР по Владимирской области, яма длиной около 11 метров, шириной около 9 метров и глубиной около 4 метров была вырыта при проведении реконструкции газопровода. Субподрядчик, который проводил работы, допустил грубые нарушения. По периметру котлована не было установлено ограждение. Его высота должна была составлять не менее 1,6 метров.

— Целостность ограждения подлежит обязательному контролированию в течение рабочего времени и запираться после окончания производства работ, — уточняет Следком.

Виновник трагедии заплатит штраф.

Однако ответственный за обеспечение безопасности объекта гендиректор предприятия, полагая, что работы проводятся в неоживленном месте, ограничился установкой вокруг котлована сетки из полиэтилена и сигнальной ленты. В результате 16 сентября 41-летний житель Владимира упал в котлован.

Руководитель предприятия признал свою вину и раскаялся в случившемся. Родные пострадавшего приняли от руководителя фирмы извинения и материальную компенсацию за причиненный вред в размере 500 тысяч рублей. Октябрьский районный суд уголовное преследование в отношении подозреваемого прекратил и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что семилетний мальчик упал в траншею, вырытую во дворе жилого дома в Коврове.

Ольга Ефремова

Фото СУ СКР по Владимирской области