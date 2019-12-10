Суздаль превращается в транзитный город

Раньше транзитным городом для туристов был Владимир. Золотые ворота, Успенский собор, Присутственные места — и айда по автобусам, в Суздаль! Там виды, музеи и прочий «разгуляй». Сейчас новая тенденция. Транзитным всё более становится Суздаль. Он дорогой. Не только сердцу, но и кошельку. Погулять там можно, виды никуда не делись. А вот поесть или остановиться на ночлег — тут могут быть варианты. Тот же Владимир. Или гостевые дома, выросшие в суздальской округе, например, у дороги между двумя древними городами.

Место для ночлега

— Иногда, чаще перед праздниками, знакомые звонят, просят подсказать, где лучше остановиться, — рассказала знакомая, жительница Суздаля Валентина. — Если речь идёт об «обычных» людях, советую гостевые домики. Они пусть чаще всего за городом, но всё равно близко и цены приемлемые. Если приезжает начальство, особенно то, что тратит представительские, а не свои, деньги, конечно, предлагаю раскрученные гостиницы и отели. Там, сами понимаете, очень дорого.

Мы зашли на сайты, рекламирующие услуги для постояльцев. Решили, что условную поездку в Суздаль совершим вдвоём. В номере с одной кроватью (ничего личного, просто интерес). Заедем 31 декабря, освободим номер 2 января. В гостевых домиках это удовольствие на двоих обойдётся минимум в 15-16 тысяч рублей. Преимущественно без питания и иногда с сомнительным набором услуг. Например, в отзывах к одному домику резанула фраза: «В туалете было неудобно, но Володя нашёл ведро». Что касается цивильных гостиниц, то там ценник в 2-3 раза выше, и это, напомним, стартовая цена.

Среднестатистический владимирец, узнав суздальские цены, обычно говорит: «Дешевле в Египет слетать».

«Катаняны зовут Новый год в Суздаль встречать» — помните эту фразу из зимней комедии? В кино допустимы любые вольности, как то свободное такси на праздник в советском Ленинграде или номера в Суздале, ждущие внезапно приехавших. Раньше это было чудом. Теперь — во всяком случае, пока — с бронированием номеров в Суздале проблем нет. Предложений много. Правда, по сравнению с доперестроечным временем «коечный фонд» для туристов увеличился даже не в разы, а на порядки. Но правда и то, что ещё недавно он в новогодние праздники заполнялся под завязку. А теперь люди выбирают. Смотрят. Хотят сэкономить.

— Всё равно на Новый год, как обычно, будет не протолкнуться, — говорит суздалец-старожил Юрий. — Центральные улицы, площади, храмы — всё заполнит народ. Это сейчас тишина, а вот погодите — то ли ещё будет.

Что там будет, можно только гадать. Пока очевидно, что гостевые домики, лежащие вне Суздаля, а также владимирские отели и гостиницы перехватывают инициативу у конкурентов, расположенных непосредственно в самом древнем городе. Это, как ни крути, потеря денег для местного бюджета. А дальше — больше. Многие владимирцы и москвичи стали манкировать суздальскую кухню.

— Все мои знакомые, которые приезжают в Суздаль отдохнуть, предпочитают потратить лишний час и доехать до Владимира, чтобы нормально поесть. Судя по их отзывам, и я с ними согласна, в большинстве заведений Суздаля дорого, даже в обычных кафе. При этом цены часто не соответствуют качеству еды и обслуживания, — рассказала «Призыву» Елена П., владимирский гид. — Если вы ставите такой ценник — соответствуйте ему. Этим летом нам все-таки удалось найти одно неплохое заведение рядом со Спасо-Евфимиевым монастырем: отличный интерьер, хорошее меню, приемлемый ценник, готовят вкусно. Но чтобы там пообедать, пришлось ждать минут сорок — очень мало посадочных мест. Многие туристы разворачивались и уходили. Сервис не достойный города «Золотого кольца».

В течение года город посещает более 1,5 миллиона человек. Это хороший европейский показатель.

Речь идёт об обычных заведениях общепита, куда можно зайти «с улицы». В именитых отелях вышколенная прислуга и отличный сервис. Но это могут оценить преимущественно постояльцы, то есть малая доля туристов, которым такая услуга по карману. Остальные же, а это большая часть гостей, вопрос питания решают спонтанно: увидели — зашли. Вполне понятно, что, один раз столкнувшись с набором «высокие цены и так себе обслуживание», в следующий раз приезжий предпочтёт другие варианты.

Эх, дороги!

Из числа прогнозируемых проблем может быть и ситуация с парковками. На территориях гостиниц и отелей они свои, но многие ведь приезжают без ночёвки, и оставить машину близко к месту, откуда хочешь начать осмотр города, иногда сложно. Правда, радует отсутствие штрафных эвакуаторов и малое количество запрещающих знаков. Волнует и собственно состояние дорог — они далеко не идеальны. А учитывая то, что бюджет Суздаля крайне мал в масштабе его мировой славы и желания этой славе соответствовать, можно сделать вывод о том, что ситуация будет улучшаться медленно.

— Туристы привозят в город Суздаль почти 2,5 миллиарда рублей в своих карманах, — выступил год назад на форуме «Сообщество» глава администрации Суздаля Сергей Сахаров. — Из этих 2,5 миллиарда рублей, которые туристы привозят городу, Суздаль получает только 0,7%, или 17 миллионов рублей.

Между тем, сообщил мэр, для приведения городского хозяйства в порядок в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, дорожного хозяйства и благоустройства нужно вложить почти 4,5 миллиарда рублей. Но проблема не только во внутригородских дорогах. И даже не в пути из Владимира в Суздаль, хотя, конечно же, обычная «двухполоска» этого направления явно устарела. Дело в том, что сейчас всё чаще туристы предпочитают не томиться в автомобильных пробках или часами жать на педали газа и тормоза, а быстро и без проблем добраться до цели путешествия на поезде.

В Суздале железной дороги нет. Тогда логично было бы организовать бесплатный трансферт от владимирского ж/д вокзала до Суздаля. По примеру «Ивановских мануфактур», наладивших постоянный трафик из столицы региона-33 в город невест. Но при большом количестве «заинтересантов» — отелей и гостиниц, ресторанов и закусочных, продавцов сувениров и иной рассчитанной на туриста продукции, наконец, Владимиро-Суздальского музея-заповедника — договориться об оплате расходов на такой трансферт будет крайне сложно.

Просто дорого

Суздаль — это достояние страны, музей под открытым небом, памятник ЮНЕСКО. Но одновременно это и город Владимирской области, куда приезжает немало жителей региона-33. Их манят и древние храмы, и новые туристические «фишки» типа экскурсии по Каменке на речном трамвайчике. Но покупательские способности владимирца и, к примеру, москвича или иностранца разные. А бизнес, само собой, ориентируется на тех, кто способен платить больше. И не только бизнес. Владимиро-Суздальский музей пару лет назад поднял цены на билеты вдвое. Посещение одного объекта – скажем, Музея деревянного зодчества или Спасо-Евфимиева монастыря — вместо прежних 200 рублей стало стоить 400. Суздаль не для одиночек — туда обычно едут семьями, компаниями. Вот и посчитайте, сколько одной семье обойдётся посещение двух-трёх музейных объектов, да ещё покупка сувениров, питание и дорога.

— Сложность в ситуации с музеями в том, что, с одной стороны, они должны зарабатывать деньги, а с другой — они часто являются для местных жителей сакральным, духовным местом. И это надо разделять, — считает известный владимирский политолог Роман Евстифеев. — Многие люди, например, приходят в храмы, входящие в музейные комплексы, не потому, что там находятся какие-то экспозиции, а потому что это храм, святыня, дом Божий. В ряде музеев страны для местных жителей в связи с этим снижена плата за посещение. В Ростове Великом они вовсе от неё освобождены. Мы от «Общества друзей музея» передавали информацию о подобной практике руководству ВСМЗ – ответа не получили.

Между тем сам Владимиро-Суздальский музей-заповедник пользуется определёнными преференциями. Он освобождён правительственными указами и постановлениями от налога на землю.

«То есть,при всем при том, что школы, детские сады, поликлиники, любые социальные учреждения платят муниципалитету налог на землю, музейные объекты освобождены от этого налога. Мы теряем как город примерно около 10 миллионов рублей от пользования землей Владимиро-Суздальским музеем-заповедником», — отметил в одном из своих выступлений Сергей Сахаров.

Как уже сообщал «Призыв», в скором времени Суздалю наряду с Владимиром, Гороховцом и Юрьевом-Польским, возможно, разрешат взимать туристический сбор с приезжих. Недавно эта тема обсуждалась на совещании по сохранению и развитию культурного потенциала древних городов в «Белом доме». Шаг мотивировали тем, что дополнительные доходы помогут историческим центрам решать вопросы своего благоустройства и развития. Но это же может привести и к спаду туристического потока, считают эксперты. Ведь людям придётся платить ещё больше.

Очевидно, что проблемы Суздаля нужно решать комплексно. Но большое число тех, кто эксплуатирует этот бренд с выгодой для себя, не желая поделиться с другими, затруднит эту работу. И на это туристы могут отреагировать по-своему. Так, как они уже реагируют на минусы гостиничного бизнеса и общепита. Не дай бог, конечно.

Макар Кузьмин

Заглавное фото: god-2018s.com