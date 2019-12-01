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Суд запретил шуметь при хранении овощей

Суд запретил шуметь при хранении овощей

Жители села Ковардицы Муромского района смогут спать спокойно. Работа овощехранилища, ставшая причиной бессонницы селян, запрещена. Такое решение вынес Арбитражный суд Владимирской области, удовлетворив требования регионального Роспотребнодзора. Как уточняется в пресс-службе ведомства, местным жителям по ночам мешали спать шумные вентиляторы овощехранилища.

Сотрудники Роспотребнадзора выехали на место с проверкой и действительно нашли нарушения санитарного законодательства.

Компания ООО «Мечта плюс», которой принадлежит овощехранилище, была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Только вот тише не стало. Тогда Роспотребнадзор подал иск в Арбитражный суд Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что Фрунзенский районный суд обязал управляющую компанию решить вопрос с чересчур шумным лифтом. На громкую работу оборудования пожаловались жители многоквартирного дома на улице Куйбышева областного центра.

Ольга Ефремова 

Фото: bbgl.ru

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