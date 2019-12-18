Суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погиб прокурор

Суд вынес приговор 42-летнему жителю Судогодского района. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Трагедия произошла вечером 17 ноября 2018 года. Вместе с пассажиром, 30-летним сотрудником прокуратуры, осужденный поехал кататься на снегоболотоходе. Оба были без шлемов. На скорости 80 километров в час водитель не справился с управлением. Снегоболотоход выехал на обочину и опрокинулся в кювет. Пассажир погиб.

Во время расследования обвиняемый не признавал своей вины и утверждал, что за рулем был не он, а погибший. Но собранные доказательства опровергли его показания.

— Была проведена ситуационная экспертиза, включающая экспертные генетические, медицинские и автотехнические специальные исследования. Допрошены свидетели ДТП. Следствием установлена также важная деталь – пострадавший не владел навыками вождения транспортными средствами, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Водитель получил реальный срок.

Было установлено, что обвиняемый нарушил правила дорожного движения, превысил скорость и не учел сложные погодные условия: дорога была мокрой, смеркалось, видимость была ограничена. Судогодский районный суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. У погибшего осталось двое маленьких детей.

Ранее «Призыв» сообщал о серьезном ДТП, которое произошло сегодня в районе Ворши. На федеральной трассе М-7 столкнулись два большегруза. Есть пострадавшие.

Ольга Ефремова

Фото предоставлены пресс-службой СУ СКР по Владимирской области

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