Суд вынес приговор укравшим полтора миллиона из кассы ДК

Два жителя Мурома получили срок за резонансное ограбление. Они унесли почти полтора миллиона рублей из кассы… местного Дворца культуры. Приговором Муромского городского суда один из злоумышленников осужден на четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Второй проведет в колонии общего режима три года.

Происшествие случилось в феврале этого года. В течение нескольких дней следователи, криминалисты и оперативники выясняли все обстоятельства. В результате проведенных мероприятий злоумышленники были задержаны. В содеянном мужчины признались.

По версии следствия, муромляне, один из которых являлся сотрудником учреждения, зная о наличии в кассе крупных денежных сумм, заранее разработали план совершения кражи.

Один из преступников был сотрудником ДК.

В ночь на 23 февраля сообщники проникли в здание через неэксплуатируемый запасной выход. Используя имеющийся у одного из воришек ключ, они похитили все находившиеся в кассе деньги. О краже «Призыв ТВ» рассказывал здесь. Награбленное мужчины потратили на себя. Один купил автомобиль, оформив право собственности на свою сожительницу, а второй незаконно приобрел и хранил у себя наркотики.

Часть похищенных денег в сумме 495 тысяч рублей была изъята оперативниками в ходе обысков, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото и видео пресс-службы УМВД России по Владимирской области