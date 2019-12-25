Суд воскресил признанного умершим пенсионера

Суд аннулировал запись о смерти москвича, долгое время проживавшего во Владимирской области. 69-летний мужчина уехал из столицы около 10 лет назад. Вместе с сожительницей они обосновались в Киржаче. Связи с родственниками он не поддерживал. В январе этого года пенсионер вышел из дома и пропал. Сожительница обратилась в полицию. Начались поиски.

В июне в одном из водоемов обнаружили труп неизвестного мужчины. В связи с давностью смерти сожительница ошибочно признала в нем пропавшего. Загсом была составлена запись акта о смерти. «Погибшего» сняли с регистрации по месту жительства в Москве и перестали начислять пенсию.

Мужчина попал в психиатрическую больницу.

И вот выяснилось, что пенсионер вовсе не умер, а находится в психиатрической больнице. Туда его в связи с неадекватным поведением в общественном месте доставили сотрудники полиции. Специалисты выявили у мужчины психическое заболевание.

В прокуратуру с просьбой о восстановлении нарушенных прав пациента обратился главный врач областной психиатрической больницы № 2. Суздальский межрайонный прокурор обратился в суд с соответствующим исковым заявлением. Требования прокурора удовлетворены. А результаты прокурорской проверки послужили основанием для заведения розыскного дела по установлению личности утопленника, тело которого обнаружили в Киржаче.

Ранее «Призыв» сообщал, что племзавод «Порецкое» проверили после сообщения о концлагере для животных.

Елена Пляскина

Фото: localtvwdaf.files.wordpress.com