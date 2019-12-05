Суд и мэрию эвакуировали после сообщения о минировании

Скопление машин спецслужб, которое можно было наблюдать сегодня во Владимире, вызвало массу вопросов у горожан. Соцсети наводнили сообщения о массовых эвакуациях. Оказалось, что на улицу в срочном порядке были выведены сотрудники и посетители мэрии и Арбитражного суда, расположенного на Октябрьском проспекте. Точные причины срочной эвакуации пока не названы. Есть версия, что председателю суда пришло анонимное сообщение по электронной почте с угрозами взорвать здание.

На месте работали сотрудники полиции и МЧС, были задействованы кинологи.

Взрывных устройств обнаружено не было, сотрудники уже вернулись на рабочие места.

Между тем сообщения о массовых эвакуациях поступают сегодня и в других городах России. Как пишут федеральные СМИ, сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве поступали в суды и школы Москвы и Санкт-Петербурга. В Рязани эвакуировали торговый центр.

Ранее «Призыв» сообщал, что причиной массовых эвакуаций, случившихся в областном центре в мае этого года, стали анонимные звонки.

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано Пешком по Владимиру»