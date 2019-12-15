Странную елку в Юрьевце убрали

Металлическая елка, установленная в микрорайоне Юрьевец, вызвала много споров. Странную конструкцию активно обсуждали в социальных сетях. Большинство мнений о новогодней «красавице» были явно негативными. Новаторство приняли не все. В результате конус, украшенный шарами и гирляндой, местные власти решили убрать. Говорят, чтобы не позориться. Если людям «дерево» не пришлось по душе, зачем его оставлять на месте.

— Местные жители начали хамить эту елку. Вы почитайте, что писали в Интернете. Кроме того, люди постоянно били расположенные на ней игрушки, воровали их. Мы только украсим, как шары сломают, — пояснил «Призыву» глава администрации Ленинского района Владимира Сергей Музыка, — Если не нравится людям елка такая, зачем она нужна. Жители не довольны. В прошлом году, все было замечательно. Не хотят жители, чтобы у них была елка светящаяся. Мы ее убрали, чтобы не позориться.

В соцсетях упоминание о конструкции действительно вызывало в основном негативную реакцию.

Люди спорили, сколько стоит такое украшение. Что интересно, елку убрали через несколько дней после того, как в эфире «Призыва» вышел стрим с мнением местных жителей. Опрошенные люди ничего хорошего про елочку не сказали, а мы моментально вместе с героями эфира и украшенным конусом стали мемом.





О том, что елку убрали нам сообщили читатели «Призыва». Приятно, что люди смотрели наш стрим. Не исключено, что он повлиял на решение чиновников.

Как пояснил нам глава администрации Ленинского района, возле их здания новую елку ставить не будут. Местным жителям предлагают любоваться новогодним деревом за стеклом. Зеленая красавица установлена на входе в административное здание, но водить хороводы вокруг нее не получится. Не имея альтернативы, люди могут попросить вернуть прежнюю елку на место.

Ранее «Призыв» собрал хит-парад самых странных елок города Владимира.

Полина Тарбеева

Фото группы «Подслушано во Владимире«