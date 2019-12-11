Стоит ли настойчиво кормить малоежку?

Худой, бледный, того и гляди ветром сдует! Как часто мы слышим о от взволнованных мам рассказы о том, что их дети плохо едят. А из уст бабушек эти же истории и вовсе кажутся страшилками. Откуда же в нас рождается столь неудержимое стремление накормить малыша так, чтобы он не мог передвигаться? Чтобы уж непременно — первое, второе и компот!

Кстати, вы пробовали сложить вместе всю еду, которую за день поглощает ребенок? Все еще думаете, что он плохо ест? Тогда послушайте, что скажет по этому поводу психолог Наталия Фельдман. Она пояснит, когда переживать не стоит, а когда пора бить тревогу и как все эти пищевые баталии связаны с недавним советским прошлым.

Подготовила Дарья Ермолина.

Фото: очагвдоме.рф