Старая команда во главе с Сергеем Телегиным возвращается в роддом № 2

Новый главный врач родильного дома № 2 собирает старую команду. По нашей информации, вместе с Сергеем Телегиным в медучреждение готовы вернуться, как минимум, 25 специалистов. Примерно столько же сейчас раздумывают над предложением. Большинство из них покинули роддом после назначения Веры Плашкевич весной этого года. Сейчас опытные врачи и акушеры готовы к возвращению.

Отдельный вопрос — ждать ли Ирину Кирюхину? Многолетний руководитель родильного дома уволилась из-за разногласий с Верой Плашкевич. Вслед за ней заявления написали сразу несколько специалистов, в том числе врачи высшей категории. Кадровый кризис в роддоме № 2 не раз оказывался в центре внимания. Смену главного врача там восприняли неоднозначно, по словам Ирины Кирюхиной, коллектив тогда встал за нее стеной. И вот сейчас у опытного медика появилась возможность вернуться в родильный дом, где она проработала 33 года.

— Пока я могу сказать о том, что в роддом не вернусь. Но обязательно помогу новому руководителю. Сделаю все, что будет в моих силах, — пояснила «Призыву» Ирина Кирюхина. — Сергей Телегин хорошо обучен и настроен попробовать свои силы самостоятельно. Мы уже обзваниваем специалистов, которые ушли. 25 человек готовы вернуться.

Уже в понедельник Сергей Телегин должен занять кресло руководителя родильного дома.

При этом профессиональная судьба теперь уже бывшего главного врача до конца не понятна. В среду появилась информация о том, что Вера Плашкевич станет заместителем нового управленца ОКБ Игоря Бондаренко. Об этом она сама же рассказала корреспонденту «Призыва» по телефону.

— Да, к Бондаренко ухожу. Почему решила сменить место работы? Это всегда движение, новые возможности, новый объем работы. Мне кажется, Областная клиническая больница — это двигатель прогресса в медицине. Мне сейчас трудно сказать, какое будет распределение обязанностей, – рассказала в интервью Вера Плашкевич.

Однако директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области в разговоре с журналистами «Зебра ТВ» эту новость опроверг. По словам Алексея Мозалева, Вере Плашкевич предложили несколько вариантов на выбор, но речь, судя по всему, идет не о руководящих должностях, а о вакансиях акушера-гинеколога. Сейчас она якобы думает. Пресс-служба облздрава эту информацию пока не комментирует.

Нам удалось дозвониться до самой Веры Плашкевич. Но на этот раз она не была настроена на разговор. От комментариев медик отказалась, сославшись на то, что она и так лишнего наговорила по телефону.

Ранее «Призыв» сообщал, что нового главного врача назначили в ОКБ.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»