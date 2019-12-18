Сроки вакцинации от гриппа продлили до Нового года

Ни одного случая гриппа во Владимирской области не зафиксировано. Медики связывают это с успешно проведенной вакцинацией. На сегодняшний день в регионе привилось более 625 тысяч человек, из них 115 тысяч — это дети. До 31 декабря включительно все желающие ещё могут привиться от гриппа. Кампанию решили продлить. Вакцина есть в наличии, сообщили в департаменте здравоохранения. Бесплатно привиться можно в поликлинике по месту жительства.

Чтобы избежать эпидемии гриппа, необходимо было иммунизировать не менее 45% населения. Сейчас это число даже превышено. Массовая вакцинация удалась в том числе за счет внебюджетных источников, говорят в облздраве. Многие работодатели перестраховались.

— В этом году наблюдается небывалая активность предприятий, которые за свой счет закупили вакцины. Ведь проще директору провести профилактические мероприятия, а не ждать, что производство встанет из-за массового эпидемического поражения сотрудников. Экономику все посчитали. Оплачивать многочисленные больничные листы не захотели и привили своих сотрудников, – сообщил Анатолий Уколов, заместитель директора департамента здравоохранения.

Уже привито более 625 тысяч человек.

Как известно, у вакцины есть и много противников. Люди описывают жуткие состояния после прививки. На это владимирские врачи парируют: побочные эффекты могут возникнуть от любой медицинской манипуляции. Главное перед самой процедурой правильно собрать сведения о пациенте, узнать, нет ли у него аллергии, не повышена ли температура. По сведениям облздрава, в прошлом году в России от гриппа умерло около 150 человек. И все они были не вакцинированы.

— Может ли человек привитый заболеть гриппом? Да, может. Но симптоматика совсем другая. Болезнь протекает легко, без осложнений. А ведь грипп может вызвать осложнения на почки, на сердце, — говорят медики.

Сейчас в области лютует ОРВИ. Относительно высокий уровень заболеваемости отмечен в Собинке, Владимире, а также Гусь-Хрустальном и Муромском районах. За прошедшую неделю зарегистрировано более 10 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций, больше половины заболевших — дети.

Ранее «Призыв» сообщал, как готовятся медики к наплыву пациентов в праздники.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»