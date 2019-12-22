Среди георгиевских кавалеров оказались владимирские чекисты

В декабре исполнилось 250 лет с тех пор, как императрица Екатерина II учредила орден святого Георгия Победоносца в качестве награды за подвиги на поле брани. Так как этот орден вручался исключительно офицерам и генералам, то позже в 1807 году появился знак ордена св. Георгия в виде серебряного креста, предназначенный для солдат и унтер-офицеров. Его стали называть Георгиевским крестом. Эта награда всегда считалась почетной и особенно ценилась в народе. После революционных потрясений 1917 года немало георгиевских кавалеров оказалось как среди белых, так и среди красных. Были они и среди сотрудников владимирского ЧК, где фронтовики пользовались уважением и востребованностью.

Знак ордена св. Георгия был разделен на четыре степени, как и сам орден, в 1856 году.

К примеру, ветераны Первой мировой видели в своей работе в ЧК возможность внести посильный вклад в построение нового справедливого общества. «Хочу служить рабоче-крестьянскому правительству, бороться с контрреволюцией», — так написано в заявлении о приеме на работу в ЧК одним из них. Они в это искренне верили. Как свидетельствуют архивные документы, многие чекисты просились добровольцами на фронты Гражданской войны. Владимирский губком ВКП (б) даже вынужден был принять специальное постановление, запрещающее чекистам — членам партии большевиков уходить добровольцами на фронт. Большинство чекистов из числа георгиевских кавалеров имели ранения, так что к военной службе, во всяком случае, по медицинским нормативам Русской императорской армии, считались лишь ограниченно годными. Но служба в ЧК зачастую оказывалась тяжелее, чем на фронте.

Среди установленных владимирских чекистов — георгиевских кавалеров не было большевиков с дореволюционным партийным стажем и опытом работы в подполье. Все они – уроженцы Владимирской губернии, по большей части из крестьян, которые пришли в ЧК по внутреннему убеждению. Вот конкретные примеры. Леонтий Васильевич Григорьев родился в 1894 году в деревне Веригино Судогодского уезда Владимирской губернии в крестьянской семье. В 1915-1918 годах он служил в 9-м Сибирском стрелковом полку, где достиг звания унтер-офицера и был награжден Георгиевским крестом 3-й степени. В 1918 году при образовании Владимирской губернской ЧК Григорьев стал ее сотрудником и в 1919-м вступил в ряды ВКП (б).

Василий Иванович Соколов родился в 1880 году в деревне Соколово Александровского уезда Владимирской губернии. Крестьянствовал, в 1912 году поступил на службу в 16-ю Сандомирскую пограничную бригаду Отдельного корпуса пограничной стражи. С 1915 года состоял в Проскуровском пограничном полку, где получил звание младшего унтер-офицера, был награжден Георгиевским крестом 4-й степени и Георгиевской медалью «За храбрость». Во Владимирской ГубЧК служил со времени ее образования в 1918 году.

Интересный факт: шесть полных кавалеров Георгиевского креста стали Героями Советского Союза.

Александр Николаевич Усов родился в 1896 году в городе Муроме в мещанской семье. В 1914 году он окончил Муромское реальное училище, а в 1915-м был призван в армию и определен в формировавшийся во Владимире 218-й Горбатовский пехотный полк. В составе этого полка, входившего в 1-ю бригаду 55-й пехотной дивизии 35-го армейского корпуса, воевал на Западном фронте, был ранен, контужен и отравлен ядовитыми газами. За храбрость получил звание унтер-офицера и Георгиевский крест 2-й степени, но потом разжалован, очевидно, за «неблагонадежность». С 1918 года вступил в ВКП (б) и со времени основания стал сотрудником Юрьев-Польской уездной ЧК, а затем служил чекистом в родном Муроме в качестве следователя. С 1919 года А.Н. Ухов стал начальником Муромской уездной милиции, в 1920-м вернулся во Владимирскую ГубЧК, а в 1921 году был откомандирован в распоряжение ВЧК в Москву.

Яков Кузьмич Лазарев родился в 1885 году в Суздале, но происходил из крестьянской семьи. В 1906-1911 годах по призыву служил в 6-й артиллерийской бригаде Варшавского военного округа. В 1914 году был мобилизован и зачислен в 4-ю батарею 57-й артиллерийской бригады в качестве старшего фейерверкера. Воевал на Северо-Западном фронте, дважды был отравлен газами, причем получил сильное поражение правого легкого, награжден Георгиевским крестом 4-й степени. С февраля 1918 года служил старшим милиционером в Суздале, в 1920-м вступил в ВКП (б). С 1921 года стал сотрудником Владимирской ГубЧК, служил в Суздале и Коврове.

Яков Алексеевич Бутысин родился в 1891 году в крестьянской семье в Муромском уезде Владимирской губернии. В 1913 году был призван в армию, служил с Ивангородской крепости, потом в крепости Осовец на польской границе, которая после начала Первой мировой войны длительное время успешно оборонялась, несмотря на массированное применение немцами артиллерии, а потом и ядовитых газов. Продолжил службу при штабе 44-го пехотного корпуса. Был награжден Георгиевской медалью «За храбрость». С сентября 1918 года служил в Муромской уездной ЧК, а затем в муромской милиции. В ноябре 1919-го ушел добровольцем на фронт, но в марте 1920 года демобилизован по болезни. Вскоре после этого вернулся во Владимирскую ГубЧК, где работал до 1922 года.

Тимофей Константинович Шеенков родился в 1891 году в деревне Зернево Суздальского уезда (той самой, где ныне находится источник минеральной воды «Суздальская» и «Серебряный сокол») в крестьянской семье. Во время Первой мировой войны служил в 492-м Барнаульском пехотном полку, где был награжден Георгиевскими крестами всех четырех степеней (полным бантом Георгиевских крестов) и произведен в подпрапорщики. С ноября 1918 года служил в Суздальской уездной ЧК, а потом во Владимирской ГубЧК. В октябре 1919-го служил в Красной Армии, в декабре 1920-го направлен на учебу в Академию Генерального штаба. В 1923 году военком Т.К. Шеенков погиб в боях с басмачами в Средней Азии. Его братом был Николай Ксенофонтович Шеенков — председатель Владимирского уездного исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Вероятно, эти примеры далеко не единственные, но зато типичные для своего времени, наглядно показывающие, как отмеченные почетными боевыми наградами фронтовики стали чекистами «первой волны».

Михаил Бологин

Заглавное фото: smolbattle.ru