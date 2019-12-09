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Справиться с послеродовой депрессией помогут близкие

Советы психолога роддома

  1. Депрессия мешает материнскому счастью

    Выносить и родить ребенка, как известно, это ещё не самое сложное. Необходимо этого маленького человечка любить, правильно воспитывать и стремиться дать счастливое будущее. Но тут на пути у женщины может встать послеродовая депрессия. Состояние, которое не дает ей почувствовать себя полноценной матерью. О страшных последствиях этих психозов «Призыву» уже рассказывали психиатр и сотрудники следственного комитета. Тему продолжает психолог 2 роддома Юлия Кабицина. Она даст конкретные рекомендации.

    Юлия Кабицина, психолог. Фото из личного архива

    В этом году во Владимирской области прошло более 8000 родов. По данным разных исследований, послеродовая депрессия касается каждой шестой женщины. Это тяжелое состояние может возникнуть не только после первых родов, но и после вторых и третьих. Около половины тех, у кого диагностировали послеродовую депрессию, испытывали первые симптомы еще во время беременности.

  2. Причины кроются внутри

    До сих пор до конца не известно, что же вызывает послеродовую депрессию. По всей видимости, причиной является сочетание физических и эмоциональных предпосылок, говорит психолог. Среди них можно выделить:

    -Гормональные изменения. После родов в организме резко снижается количество гормонов беременности— эстрогена и прогестерона. Это может влиять на перепады настроения. Уровень других гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, тоже понижается. Именно поэтому вы можете чувствовать себя усталой, подавленной и вялой.

    -Постоянный недосып. Организму требуется восстановиться после родов. Но нужно заботиться о младенце, так что мало кому из мам удается нормально отдохнуть и прийти в себя. Недосып может быть причиной физического дискомфорта и постоянного чувства усталости. А это, в свою очередь, запускает все остальные симптомы послеродовой депрессии.

    -Эмоциональные переживания. После рождения ребенка жизнь женщины кардинально меняется. Меняется тело и самоидентификация, кажется, что ваша жизнь вышла из-под контроля и больше вам не принадлежит. Все это вкупе с постоянным беспокойством также способствует развитию послеродовой депрессии.

    Фото o-krohe.ru

  3. Тревожные звонки можно заметить ещё в роддоме

    Как правило, послеродовая депрессия начинается между первой и третьей неделей после родов. Однако некоторые женщины переживают ее через несколько месяцев или даже через год после рождения ребенка. Послеродовую депрессию не стоит путать с нестабильным эмоциональным состоянием, которое получило название послеродовый блюз.

    Фото: o-krohe.ru

    Симптомы похожи на послеродовую депрессию: сниженный фон настроения, плаксивость, легкая форма бессонницы, беспокойство. Но они проявляются не в столь сильной форме, появляются спустя сутки-двое после родов и, как правило, сходят на нет через 10 – 14 дней.

    Я помню, как в первую ночь после роддома, находясь уже дома с малышом, меня всю ночь мучили кошмары. Но это было, видимо, после пережитого эмоционального стресса. Организм перестраивался. Потом я просто волновалась за ребенка, как он спит, хорошо ли он себя чувствует. То есть это были приятные хлопоты. Для меня это вторые роды, и я знала, что до года точно будут перебои со сном. На полноценный отдых тут рассчитывать не приходится. Но меня поддерживали муж и мама. Это важно. Возможно, отсутствие помощи со стороны близких прямиком ведет к депрессии, — размышляет Анастасия, бывшая пациентка роддома №2.

  4. По каким признакам можно определить начинающую послеродовую депрессию?

    Врага, как говорится, лучше знать в лицо. И если некоторые из перечисленных симптомов вас уже начали угнетать, стоит обратиться за помощью к специалисту.

    Фото: zen.yandex.uz

    -Подавленное настроение

    -Очень резкие перепады настроения

    -Повышенная плаксивость

    -Трудности в сближении с ребенком

    -Отдаление от родных и близких

    -Повышенный аппетит или его потеря

    -Бессонница

    -Постоянная сонливость

    -Слабость и повышенная утомляемость

    -Снижение интереса ко всему тому, что вам нравилось

    -Повышенная раздражительность и вспышки гнева

    -Страх того, что вы плохая мать

    -Чувство собственной никчемности, стыда, вины

    -Сложности с концентрацией внимания

    -Трудности с выполнением обычных ежедневных дел

    -Постоянное беспокойство и панические атаки

    -Мысли о том, чтобы причинить вред себе или ребенку

    -Повторяющиеся мысли о смерти или самоубийстве

  5. Депрессию победит любовь к себе

    По словам психолога, болезненное состояние купируется следующими методами:

    -Отдыхайте и спите. Отложите все дела по дому и уделите время себе. Если ваш малыш заснул, не старайтесь переделать за это время все дела, а лучше ложитесь и тоже поспите.

    -Упростите свой быт. Подумайте, как и на чём вы могли бы сейчас экономить силы и время? Например, вещи для ухода за ребенком лежат в разных местах и это неудобно, — здесь можно подумать о перестановке. Или вы часто готовите еду на всю семью. Возможно, стоит увеличить объём и готовить не каждый день, а пару раз в неделю, а также делать больше заготовок заранее и замораживать их.

    Фото: wday.ru

    -Уделяйте время себе. Как известно, если счастлива мама, значит, будет счастлив малыш. А временные отлучки из дома пойдут только на пользу вашим отношениям с ребенком, особенно, если ему исполнилось больше полугода. Найдите кого-нибудь, кто может присмотреть за ребенком, и пойдите прогуляться хотя бы на час. Не можете гулять без цели? Сходите в магазин или сделайте маникюр. Займитесь чем-нибудь, что вам нравится.

    -Разделяйте обязанности. Ваши близкие будут рады помочь вам — просто надо позволить себе попросить их о поддержке, а также перераспределить обязанности по дому. Даже небольшие передышки пару раз в неделю помогут вам почувствовать себя лучше.

  6. Зависит ли депрессия от социального статуса мамы?

    Появление депрессии от социального статуса не зависит, говорят медики. Чаще к факторам риска можно отнести:

    -Сильный стресс, который пришлось пережить за последний год (включая моменты, не связанные с беременностью);

    -Рождение «особого» ребенка;

    -Проблемы с грудным вскармливанием;

    -Проблемы в отношениях с партнером;

    -Недостаток поддержки;

    -Финансовые трудности.

    Фото: blog.sunbeltstaffing.com

    Профессия журналиста подразумевает общение с самыми разными людьми, в том числе с мамами «особенных» детей, с ограниченными возможностями. Так вот женщины, которые своих малышей не оставили в роддоме, которые сделали свой непростой выбор, не жалуются на депрессию. На уныние у них просто нет времени, они посвящают себя детям. Как правило, это сильные женщины, которые приняли данную ситуацию и научились с ней жить.

  7. Чем опасно это состояние для мамы и ребенка?

    Для женщины опасность заключается в том, что она становится безразличной по отношению к себе и своему малышу. При депрессии молодая мама не испытывает радости и удовольствия от того, что она делает, говорит Юлия Кабицина. Все это сопровождается общим недомоганием, нарушением аппетита и сна, начинает «прыгать» давление, появляются головные боли. У женщины чаще всего отмечаются пессимистическое восприятие окружающей действительности; мысли или действия, способные причинить вред себе или ребенку; попытки суицида.

    Дети же, матери которых не нашли вовремя средство, чтобы преодолеть послеродовую депрессию, отстают от сверстников в психоречевом, физическом и эмоциональном развитии, в будущем чаще болеют, что объясняется, в том числе и психосоматическими причинами. В младенческом возрасте психологические связи с матерью особенно сильны. Если главный человек в жизни грудничка все время чувствует раздражение и разочарование от его присутствия, то ребенок становится нервным и капризным. У него нарушается сон, может пропасть аппетит. Младенец будет цепляться за мать. Требовать повышенного внимания, что в условиях нестабильного нервного состояния женщины только усугубит ситуацию.

    Фото: rebenok.by

  8. Когда нужно идти к психологу, а когда к психиатру?

    Блюзовое состояние длится до 10 дней и проходит. Точного ответа на вопрос, сколько может длится депрессионное состояние, у медиков нет. Это индивидуально в каждом конкретном случае.

    Если на 10 день эмоциональное состояние ухудшается, требуется помощь специалиста.

    И в этой борьбе молодой маме не обойтись без поддержки и заботы близких.

    Фото: ria.ru

    Не стоит недооценивать эту болезнь. Затяжная депрессия сама по себе квалифицируется как опасное явление. В некоторых случаях оно не проходит без медицинской помощи. Послеродовая депрессия у женщин характеризуется не только эмоциональными проблемами. Весь организм переживает сильнейший стресс, который затрагивает нервную и другие системы.

    Психолог может помочь на начальных этапах депрессии. При затяжном характере заболевания понадобится медикаментозная коррекция психоэмоционального состояния, а это уже зона ответственности врача-психиатра.

  9. Какая атмосфера в семье должна быть создана для женщины с малышом?

    Общее негативное воздействие патологического синдрома на здоровье мамы и малыша, а также обстановку в семье должно быть минимизировано совместными усилиями всех ее членов. Универсального средства, как не впасть в послеродовую депрессию, пока не придумано.

    Мужу следует помнить, что ему (как второй половинке, другу или родственнику) важно не обвинять молодую маму из-за «беспричинного» несчастья. Очень важно, чтобы родные были внимательны к молодым мамам, помогали им, поддерживали.

    Фото: zen.yandex.uz

    Молодой маме нужно максимальное время для сна, хорошее питание, по возможности свобода от домашних хлопот и немножко времени «для себя любимой». Но важнее всего –элементарное понимание и терпение. Женщине с послеродовой депрессией необходимо как минимум поговорить о своем состоянии. И иногда ей достаточно услышать несколько слов утешения, чтобы почувствовать облегчение.

    Вот несколько простых практических советов для создания благоприятного психоэмоционального фона:

    -Убедите женщину, что она не виновата в своем состоянии и обязательно поправится.

    -Будьте внимательным слушателем, старайтесь понять и принять ее чувства. Помните, что она не может их контролировать.

    -Предложите помочь чем-нибудь с ребенком, чтобы любимая могла уделить немного времени себе, не чувствуя при этом угрызений совести. Отправьте ее на прогулку или на массаж.

    -Пусть кто-нибудь (член семьи, друг или няня) посидит пару часов с ребенком. А мама пока хорошенько выспится.

    -Возьмите на себя часть домашних дел и бытовых задач, чтобы снять с ее плеч груз ответственности.

    Подводя итог, хочется сказать, что женщинам не стоит пренебрегать помощью психолога ни до родов, ни после них. Благо, сейчас в роддомах Владимира эти специалисты проводят бесплатные консультации. Если будущая мама испытывает страхи ещё на первом триместре беременности, лучше их победить на корню в начале пути, чтобы они не нарастали как снежный ком.

    Татьяна Данилова

    Заглавное фото: zen.yandex.ru
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