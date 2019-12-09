Справиться с послеродовой депрессией помогут близкие

По словам психолога, болезненное состояние купируется следующими методами:

-Отдыхайте и спите. Отложите все дела по дому и уделите время себе. Если ваш малыш заснул, не старайтесь переделать за это время все дела, а лучше ложитесь и тоже поспите.

-Упростите свой быт. Подумайте, как и на чём вы могли бы сейчас экономить силы и время? Например, вещи для ухода за ребенком лежат в разных местах и это неудобно, — здесь можно подумать о перестановке. Или вы часто готовите еду на всю семью. Возможно, стоит увеличить объём и готовить не каждый день, а пару раз в неделю, а также делать больше заготовок заранее и замораживать их.

-Уделяйте время себе. Как известно, если счастлива мама, значит, будет счастлив малыш. А временные отлучки из дома пойдут только на пользу вашим отношениям с ребенком, особенно, если ему исполнилось больше полугода. Найдите кого-нибудь, кто может присмотреть за ребенком, и пойдите прогуляться хотя бы на час. Не можете гулять без цели? Сходите в магазин или сделайте маникюр. Займитесь чем-нибудь, что вам нравится.

-Разделяйте обязанности. Ваши близкие будут рады помочь вам — просто надо позволить себе попросить их о поддержке, а также перераспределить обязанности по дому. Даже небольшие передышки пару раз в неделю помогут вам почувствовать себя лучше.