Справиться с послеродовой депрессией помогут близкие

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Депрессия мешает материнскому счастью
Выносить и родить ребенка, как известно, это ещё не самое сложное. Необходимо этого маленького человечка любить, правильно воспитывать и стремиться дать счастливое будущее. Но тут на пути у женщины может встать послеродовая депрессия. Состояние, которое не дает ей почувствовать себя полноценной матерью. О страшных последствиях этих психозов «Призыву» уже рассказывали психиатр и сотрудники следственного комитета. Тему продолжает психолог 2 роддома Юлия Кабицина. Она даст конкретные рекомендации.
В этом году во Владимирской области прошло более 8000 родов. По данным разных исследований, послеродовая депрессия касается каждой шестой женщины. Это тяжелое состояние может возникнуть не только после первых родов, но и после вторых и третьих. Около половины тех, у кого диагностировали послеродовую депрессию, испытывали первые симптомы еще во время беременности.
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Причины кроются внутри
До сих пор до конца не известно, что же вызывает послеродовую депрессию. По всей видимости, причиной является сочетание физических и эмоциональных предпосылок, говорит психолог. Среди них можно выделить:
-Гормональные изменения. После родов в организме резко снижается количество гормонов беременности— эстрогена и прогестерона. Это может влиять на перепады настроения. Уровень других гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, тоже понижается. Именно поэтому вы можете чувствовать себя усталой, подавленной и вялой.
-Постоянный недосып. Организму требуется восстановиться после родов. Но нужно заботиться о младенце, так что мало кому из мам удается нормально отдохнуть и прийти в себя. Недосып может быть причиной физического дискомфорта и постоянного чувства усталости. А это, в свою очередь, запускает все остальные симптомы послеродовой депрессии.
-Эмоциональные переживания. После рождения ребенка жизнь женщины кардинально меняется. Меняется тело и самоидентификация, кажется, что ваша жизнь вышла из-под контроля и больше вам не принадлежит. Все это вкупе с постоянным беспокойством также способствует развитию послеродовой депрессии.
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Тревожные звонки можно заметить ещё в роддоме
Как правило, послеродовая депрессия начинается между первой и третьей неделей после родов. Однако некоторые женщины переживают ее через несколько месяцев или даже через год после рождения ребенка. Послеродовую депрессию не стоит путать с нестабильным эмоциональным состоянием, которое получило название послеродовый блюз.
Симптомы похожи на послеродовую депрессию: сниженный фон настроения, плаксивость, легкая форма бессонницы, беспокойство. Но они проявляются не в столь сильной форме, появляются спустя сутки-двое после родов и, как правило, сходят на нет через 10 – 14 дней.
— Я помню, как в первую ночь после роддома, находясь уже дома с малышом, меня всю ночь мучили кошмары. Но это было, видимо, после пережитого эмоционального стресса. Организм перестраивался. Потом я просто волновалась за ребенка, как он спит, хорошо ли он себя чувствует. То есть это были приятные хлопоты. Для меня это вторые роды, и я знала, что до года точно будут перебои со сном. На полноценный отдых тут рассчитывать не приходится. Но меня поддерживали муж и мама. Это важно. Возможно, отсутствие помощи со стороны близких прямиком ведет к депрессии, — размышляет Анастасия, бывшая пациентка роддома №2.
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По каким признакам можно определить начинающую послеродовую депрессию?
Врага, как говорится, лучше знать в лицо. И если некоторые из перечисленных симптомов вас уже начали угнетать, стоит обратиться за помощью к специалисту.
-Подавленное настроение
-Очень резкие перепады настроения
-Повышенная плаксивость
-Трудности в сближении с ребенком
-Отдаление от родных и близких
-Повышенный аппетит или его потеря
-Бессонница
-Постоянная сонливость
-Слабость и повышенная утомляемость
-Снижение интереса ко всему тому, что вам нравилось
-Повышенная раздражительность и вспышки гнева
-Страх того, что вы плохая мать
-Чувство собственной никчемности, стыда, вины
-Сложности с концентрацией внимания
-Трудности с выполнением обычных ежедневных дел
-Постоянное беспокойство и панические атаки
-Мысли о том, чтобы причинить вред себе или ребенку
-Повторяющиеся мысли о смерти или самоубийстве
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Депрессию победит любовь к себе
По словам психолога, болезненное состояние купируется следующими методами:
-Отдыхайте и спите. Отложите все дела по дому и уделите время себе. Если ваш малыш заснул, не старайтесь переделать за это время все дела, а лучше ложитесь и тоже поспите.
-Упростите свой быт. Подумайте, как и на чём вы могли бы сейчас экономить силы и время? Например, вещи для ухода за ребенком лежат в разных местах и это неудобно, — здесь можно подумать о перестановке. Или вы часто готовите еду на всю семью. Возможно, стоит увеличить объём и готовить не каждый день, а пару раз в неделю, а также делать больше заготовок заранее и замораживать их.
-Уделяйте время себе. Как известно, если счастлива мама, значит, будет счастлив малыш. А временные отлучки из дома пойдут только на пользу вашим отношениям с ребенком, особенно, если ему исполнилось больше полугода. Найдите кого-нибудь, кто может присмотреть за ребенком, и пойдите прогуляться хотя бы на час. Не можете гулять без цели? Сходите в магазин или сделайте маникюр. Займитесь чем-нибудь, что вам нравится.
-Разделяйте обязанности. Ваши близкие будут рады помочь вам — просто надо позволить себе попросить их о поддержке, а также перераспределить обязанности по дому. Даже небольшие передышки пару раз в неделю помогут вам почувствовать себя лучше.
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Зависит ли депрессия от социального статуса мамы?
Появление депрессии от социального статуса не зависит, говорят медики. Чаще к факторам риска можно отнести:
-Сильный стресс, который пришлось пережить за последний год (включая моменты, не связанные с беременностью);
-Рождение «особого» ребенка;
-Проблемы с грудным вскармливанием;
-Проблемы в отношениях с партнером;
-Недостаток поддержки;
-Финансовые трудности.
Профессия журналиста подразумевает общение с самыми разными людьми, в том числе с мамами «особенных» детей, с ограниченными возможностями. Так вот женщины, которые своих малышей не оставили в роддоме, которые сделали свой непростой выбор, не жалуются на депрессию. На уныние у них просто нет времени, они посвящают себя детям. Как правило, это сильные женщины, которые приняли данную ситуацию и научились с ней жить.
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Чем опасно это состояние для мамы и ребенка?
Для женщины опасность заключается в том, что она становится безразличной по отношению к себе и своему малышу. При депрессии молодая мама не испытывает радости и удовольствия от того, что она делает, говорит Юлия Кабицина. Все это сопровождается общим недомоганием, нарушением аппетита и сна, начинает «прыгать» давление, появляются головные боли. У женщины чаще всего отмечаются пессимистическое восприятие окружающей действительности; мысли или действия, способные причинить вред себе или ребенку; попытки суицида.
Дети же, матери которых не нашли вовремя средство, чтобы преодолеть послеродовую депрессию, отстают от сверстников в психоречевом, физическом и эмоциональном развитии, в будущем чаще болеют, что объясняется, в том числе и психосоматическими причинами. В младенческом возрасте психологические связи с матерью особенно сильны. Если главный человек в жизни грудничка все время чувствует раздражение и разочарование от его присутствия, то ребенок становится нервным и капризным. У него нарушается сон, может пропасть аппетит. Младенец будет цепляться за мать. Требовать повышенного внимания, что в условиях нестабильного нервного состояния женщины только усугубит ситуацию.
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Когда нужно идти к психологу, а когда к психиатру?
Блюзовое состояние длится до 10 дней и проходит. Точного ответа на вопрос, сколько может длится депрессионное состояние, у медиков нет. Это индивидуально в каждом конкретном случае.
Если на 10 день эмоциональное состояние ухудшается, требуется помощь специалиста.
И в этой борьбе молодой маме не обойтись без поддержки и заботы близких.
Не стоит недооценивать эту болезнь. Затяжная депрессия сама по себе квалифицируется как опасное явление. В некоторых случаях оно не проходит без медицинской помощи. Послеродовая депрессия у женщин характеризуется не только эмоциональными проблемами. Весь организм переживает сильнейший стресс, который затрагивает нервную и другие системы.
Психолог может помочь на начальных этапах депрессии. При затяжном характере заболевания понадобится медикаментозная коррекция психоэмоционального состояния, а это уже зона ответственности врача-психиатра.
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Какая атмосфера в семье должна быть создана для женщины с малышом?
Общее негативное воздействие патологического синдрома на здоровье мамы и малыша, а также обстановку в семье должно быть минимизировано совместными усилиями всех ее членов. Универсального средства, как не впасть в послеродовую депрессию, пока не придумано.
Мужу следует помнить, что ему (как второй половинке, другу или родственнику) важно не обвинять молодую маму из-за «беспричинного» несчастья. Очень важно, чтобы родные были внимательны к молодым мамам, помогали им, поддерживали.
Молодой маме нужно максимальное время для сна, хорошее питание, по возможности свобода от домашних хлопот и немножко времени «для себя любимой». Но важнее всего –элементарное понимание и терпение. Женщине с послеродовой депрессией необходимо как минимум поговорить о своем состоянии. И иногда ей достаточно услышать несколько слов утешения, чтобы почувствовать облегчение.
Вот несколько простых практических советов для создания благоприятного психоэмоционального фона:
-Убедите женщину, что она не виновата в своем состоянии и обязательно поправится.
-Будьте внимательным слушателем, старайтесь понять и принять ее чувства. Помните, что она не может их контролировать.
-Предложите помочь чем-нибудь с ребенком, чтобы любимая могла уделить немного времени себе, не чувствуя при этом угрызений совести. Отправьте ее на прогулку или на массаж.
-Пусть кто-нибудь (член семьи, друг или няня) посидит пару часов с ребенком. А мама пока хорошенько выспится.
-Возьмите на себя часть домашних дел и бытовых задач, чтобы снять с ее плеч груз ответственности.
Подводя итог, хочется сказать, что женщинам не стоит пренебрегать помощью психолога ни до родов, ни после них. Благо, сейчас в роддомах Владимира эти специалисты проводят бесплатные консультации. Если будущая мама испытывает страхи ещё на первом триместре беременности, лучше их победить на корню в начале пути, чтобы они не нарастали как снежный ком.
Татьяна Данилова
Заглавное фото: zen.yandex.ru
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