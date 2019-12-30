Сотрудники МЧС нашли нарушения в местах проведения новогодних утренников

В преддверии Нового года сотрудники регионального управления МЧС проверили места массового пребывания детей по всей Владимирской области. В общей сложности праздничные мероприятия запланированы на 146 площадках. К 35 объектам возникли вопросы по соблюдению требований пожарной безопасности. Выявлено больше 100 нарушений. К ответственности привлечено 30 должностных лиц. На данный момент все нарушения устранены в полном объеме.

— Основные нарушения, которые мы выявили в ходе проверки, это загромождение путей эвакуации, несвоевременная работа по перезарядке огнетушителей, отсутствие обучения по программе пожарно-технического минимума, — пояснили сотрудники пресс-службы регионального управления МЧС.

Все недостатки уже устранены.

Всего на территории области во время празднования Нового года запланировано 555 массовых мероприятий с участием детей. Это елки, детские квесты, спектакли и спортивные старты. На всех объектах будет осуществляться дежурство личного состава территориальных подразделений МЧС.

Не обойдут стороной спасатели и взрослые праздники. На данный момент к Новому году готово 184 ночных заведения. Следить за порядком в них будут люди в форме. Это сотрудники МЧС и полиции. Дежурство организуют и в местах запуска пиротехники. Ранее «Призыв» сообщал, что в области определено 49 площадок для запуска фейерверков.

Полина Тарбеева

Фото: fireman.club