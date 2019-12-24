Сотрудника компании сотовой связи уличили в хищении данных

Завершилось расследование в отношении сотрудника офиса продаж Владимирского отделения ПАО «Вымпел-Коммуникации». Его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны телефонных переговоров. Он передавал служебные данные своему знакомому за вознаграждение. Уголовные дела были возбуждены сотрудниками управления ФСБ РФ по Владимирской области.

Раскрыли незаконную схему ещё в начале нынешнего года. Сейчас материалы по ней переданы в прокуратуру Владимирской области для утверждения обвинительного заключения. Там будут фигурировать несколько эпизодов и несколько статей УК. По версии следствия, сотрудник компании сотовой связи имел доступ к охраняемой компьютерной информации, находящейся в базах данных ПАО «Вымпел-Коммуникации». Он сплавлял данные знакомому, интересовавшемуся рядом абонентских номеров: тому было важно узнать, с кем они соединялись.

Утечку данных пресекли во взаимодействии со службой безопасности ПАО «Вымпел-Коммуникации».

Расследование эпизодов, связанных с уводом тайной информации на сторону, вылилось в три уголовных дела. Два из них — по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК России («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и одно — по ч. 2 ст. 138 УК России («Нарушение тайны телефонных переговоров»). Если прокуратура утвердит обвинительное заключение и направит материалы в суд, бывшему сотруднику сотовой компании будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Дмитрий Сидорцов

Фото: otvet.imgsmail.ru