SOS, Дед Мороз! Почему нам так плохо без снега

Зима в этом году выдалась странная. Сегодня уже католическое Рождество, а снега на улице не было и нет. И надежда на то, что он появится, медленно и верно исчезает. Пользователи социальных сетей активно шутят на эту тему. Кто-то рекомендует двенадцати месяцам из известной новогодней сказки прекратить меняться местами и начать вести трезвый образ жизни, кто-то риторически уточняет у людей, провожавших зиму на Масленицу, далеко ли они ее проводили, а кто-то «добывает» снег из холодильника и в шутку выставляет на продажу в Интернете. И, конечно, и дети, и взрослые в качестве подарка на Новый год заказывают у Деда Мороза долгожданный снегопад.

Все эти шутки не что иное, как попытка нашего сознания справиться с нервным напряжением, которое создает нетипичная зима. Почему же мы так хотим снега, что происходит в этот момент с нашей психикой и как справиться с дискомфортом, рассказывает психолог Наталия Фельдман.

В этом выпуске:

0.28 — о взаимосвязи человека и природных циклов;

0.56 — о том, что такое бессознательное ожидание;

1.25 — о проблеме для водителей;

2.01 — как справиться с нервным напряжением в ситуации нетипичной зимы.

Подготовила Дарья Ермолина

Фото: i.siteapi.org