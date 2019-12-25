SOS, Дед Мороз! Почему нам так плохо без снега

Объясняет психолог

Зима в этом году выдалась странная. Сегодня уже католическое Рождество, а снега на улице не было и нет. И надежда на то, что он появится, медленно и верно исчезает. Пользователи социальных сетей активно шутят на эту тему. Кто-то рекомендует двенадцати месяцам из известной новогодней сказки прекратить меняться местами и начать вести трезвый образ жизни, кто-то риторически уточняет у людей, провожавших зиму на Масленицу, далеко ли они ее проводили, а кто-то  «добывает» снег из холодильника и в шутку выставляет на продажу в Интернете. И, конечно, и дети, и взрослые  в качестве подарка на Новый год заказывают у Деда Мороза долгожданный снегопад.

Фото: meme-arsenal.com

Все эти шутки не что иное, как попытка нашего сознания справиться с нервным напряжением, которое создает нетипичная зима.  Почему же мы так хотим снега, что происходит в этот момент с нашей психикой и как справиться с дискомфортом, рассказывает психолог Наталия Фельдман. 

В этом выпуске:

  • 0.28 — о взаимосвязи человека и природных циклов; 
  • 0.56 — о том, что такое бессознательное ожидание; 
  • 1.25 — о проблеме для водителей; 
  • 2.01 — как справиться с нервным напряжением в ситуации нетипичной зимы. 

Подготовила Дарья Ермолина

Фото: i.siteapi.org

Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение