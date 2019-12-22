Собинская набережная не страдает от наплыва посетителей

Новая набережная реки Клязьма в Собинке пока не пользуется бешеной популярностью у жителей райцентра. Не сезон. Когда подрядчик закончил её благоустройство, вся листва на деревьях уже облетела, а река покрылась коркой льда. Кроме того, часть города, где находится набережная, удалена от мест массовой застройки, хотя, конечно, дойти туда – дело минутное: Собинка — город небольшой. Сейчас вид у набережной унылый, на дорожках – ни души, даже в выходной день там мало кто гуляет.



Строительство набережной в Собинке выполняют по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Уже потрачено 5 миллионов рублей из федерального и миллион из областного и местного бюджетов. Это ещё не предел. Всего планируется потратить 31 миллион рублей. Работы – однотипные: мощение дорожек брусчаткой, установка светильников и лавочек, а также устройство площадки для массовых мероприятий. В принципе уже сейчас у памятника и мемориала имеются площадки для выступлений.

С 1960-х годов берёзовые аллеи вдоль Клязьмы вели к центральному парку Собинки. Сейчас парка нет.

В целом работы, связанные с набережными, во Владимирской области не ладятся. В Александрове на обустройство прибрежной зоны реки Серой потребовалось несколько лет. То денег не хватало, то с подрядчиком были трудности. Наконец, в нынешнем году работы завершили, и там, недалеко от Александровой слободы, появился даже памятник Грозному.

В Гороховце работы по благоустройству набережной встали. В Суздале, где набережную хотели открыть сзади Торговых рядов со спуском к речке Каменке, подрядчики не успевают с работами. Пока они трудятся на площади перед Торговыми рядами.



Во Владимире существовали разные варианты обустройства набережных вдоль рек Клязьма и Содышка. Все идеи остались только на бумагах. Нет денег даже на разработку проекта.

Впрочем, туго идёт дело не только с набережными. Как «Призыв» сообщал ранее, не определены планы благоустройства парка напротив администрации Владимирской области. Там, кстати, в своё время тоже хотели сделать набережную и каскад прудов. Но благие идеи канули в Лету.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»