Собаку из полыньи спасли жители Юрьева-Польского

Неравнодушные жители Юрьева-Польского освободили собаку из ледяного плена. Пёс попал в полынью на Колокше и не мог выбраться самостоятельно. Погибавшее животное заметили две местные жительницы. Собака совсем выбилась из сил и вряд ли бы смогла долго продержаться на воде.

На помощь четвероногому бросился и проходивший мимо мужчина. Он лег на тонкий лед и стал осторожно приближаться к открытой воде. Женщины, при этом не бездействовали, а держали его за ноги, сообщили подробности спасательной операции «Юрьев-Польские известия«.

Замерзшее и напуганное животное удалось схватить за лапы и выдернуть из воды.

На берегу собаку обогрели и даже угостили. Животное полакомилось купленной в магазине косточкой, а потом убежало. По своим делам ушли и спасители четвероногого . Сейчас поступок активно обсуждают в социальных сетях. Местные жители отмечают, что рисковать ради четвероногого могли только по-настоящему добрые люди.

Ранее «Призыв» сообщал, как из полыньи спасли самца пятнистого оленя. Животное провалилось в Клязьму и не могло выбраться самостоятельно. На помощь подоспели сотрудники собинского госохотхозяйства.

Полина Тарбеева

Фото: lidanews.by