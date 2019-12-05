Снюс надо запретить как аномальное зло

В отношении к вещам добро и зло — конкретные понятия. Мы же понимаем, что наркотики — зло. А детские игрушки — добро. Сейчас у многих на слуху слово «снюс». Опасная штука. Содержание никотина — убийственное. Продаётся относительно свободно — в ларьках и Интернете. Хотя занесен в список запрещённых товаров. Но один маленький нюанс. В законе, запрещающем продажу снюса, значится — табак сосательный. А на коробке торговцы пишут — табак жевательный. И уходят от ответственности. Запретят жевательный — напишут «кусательный». Или «лизательный». Или ещё что-нибудь: русский язык богатый.

Продажа снюса запрещена Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Во время перестройки очень любили юристов. Казалось, они напишут умные законы, и жизнь покатится по правильному пути. Но жизнь бежит впереди законов: сначала создаётся ситуация, а потом люди регулируют своё поведение в новой обстановке. История со снюсом — из таких. За рубежом его разновидности появились в XVII веке. В России — только в XXI. Евросоюз (кроме Швеции) запретил его продажу в 1992-м. Россия — в 2013-м. Но формулировку наше законодательство дало предельно точную: «Запрещается оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом)».

Точность — вежливость королей. Для юристов это тоже важная черта. Но порой именно она помогает манкировать закон. Безусловно, сейчас, когда поднялся шум из-за смертельного товара (содержание никотина в одном пакетике снюса в десятки раз выше, чем в сигарете), когда по магазинам, торгующим этой дрянью, начались рейды общественников и госмужей, торговлю жевательной дурью можно загнать под прилавок. Временно. Пока продавцы не оправятся от первого испуга и не спросят: «А почему, собственно? Мы ничего не нарушаем».

И даже после того, как закон поправят, внеся нужное пояснение, появится масса новых уловок. Они уже есть. Наряду с пакетиками, куда насыпано никотиносодержащее вещество, снюсы выпускают в виде конфет, мармеладок и тому подобных изделий. Зло мимикрирует, оно маскируется под добро — если уж вернуться к началу разговора. А значит, одолеть его можно, только натянув на него привычную маску.

Человечество знакомо с табаком сотни лет. С алкоголем — тысячи. Они прочно вошли в жизнь людей. Но всё это время их идентифицировали довольно просто. Алкоголь — это ёмкости, жидкость. Никотин — табак: трубочный, в виде папирос, сигарет, сигарилл и сигар. Таким образом, названные формы можно назвать нормой. Стандартом. Клише. Это облик зла, привычный человечеству. На который оно уже научилось реагировать и которому противостоит семейным и школьным воспитанием, иной профилактикой, на худой конец, медицинским вмешательством.

Распространение снюсов среди подростков приобрело характер эпидемии. В России известны случаи, когда после его употребления школьники попадали в реанимацию.

— Мысль о «стандартизации зла» интересная, но я очень сомневаюсь, что она достигнет нужной цели, — охолонул известный владимирский политолог Роман Евстифеев. — Разновидностей этого зла очень много, и даже если мы зафиксируем какие-то виды алкоголя и никотина как «правильные», появятся другие заменители. Если помните, в своё время подростки нюхали клей и растворитель, а как запретить эти или другие товары, которые будут использовать не по назначению?

В глобальном смысле такие действия, соглашусь, бесконечны. Но не бессмысленны. Иначе следует опустить руки и прекратить, например, борьбу с наркотиками, алкоголизмом, табакокурением и прочими, как говорилось в фильме «Кавказская пленница», излишествами нехорошими, так как они были и будут всегда (если вдруг природа человечества не изменится радикально).

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области Анна Кочеляева о пугающей ситуации с распространением снюсов среди детей и подростков докладывала на профильном комитете областного парламента. По её мнению, борьба с этой напастью должна вестись радикальная, и состоять она может из последовательных шагов.

— Безусловно, требуется решение, способное обуздать изобретательность производителей всей этой дряни. Понятно, что если сейчас запретить продажи какой-то одной разновидности снюсов, появится другая, эта цепочка будет расти и расти. Поэтому принцип «Что не запрещено — разрешено» в данном конкретном случае надо заменить принципом «Что не разрешено — запрещено», — считает депутат. — И бить нужно по всем фронтам. Для начала заблокировать сайты, торгующие снюсами. Контролирующим органам это под силу.

Времени на раскачку и в самом деле нет. «Песец подкрался незаметно» — проблема снюсов долгое время была латентной, о ней заговорили только что, а за это время с опасным продуктом познакомились десятки тысяч школьников по всей стране. Владимирские — не исключение. Беглый опрос сотрудниками «Призыва» своих детей, детей знакомых и детей знакомых знакомых наглядно дал понять: в учебных заведениях областного центра об опасных продуктах, как минимум, слышали. И, что скверно, многие опасными их не считают. Один подросток сказал, что его сверстники употребляют снюс для того, чтобы… бросить курить.

Смертельная доза снюса для школьника младших классов — три грамма. В одном пакетике снюса — 1 или 2 грамма, в зависимости от фасовки компании-производителя.

— Педагоги, естественно, знают о проблеме снюсов. В родительских чатах эту информацию обсудили. Мы настроили пап и мам поговорить с детьми так, чтобы не спровоцировать их интереса к никотиносодержащим продуктам, — сообщила «Призыву» и.о. директора гимназии №3 города Владимира Елена Захарова. — Профилактику нужно вести на позитиве, показывать преимущества здорового образа жизни.

Школьные мероприятия также корректируются с учётом острой темы. С 9 декабря в гимназии начнёт работу «Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр» — там будут темы о том, как уберечь себя от разного рода зависимости, в том числе — никотиновой. Уже была встреча старших школьников с сотрудником наркоконтроля, в ближайшее время они пообщаются с известным владимирским наркологом и психотерапевтом Надеждой Солодиловой. Общение ведётся тактично, поясняют в гимназии, — важно ввести детей в курс дела, показав опасность явления, но не вызвав лишнего интереса. Иначе будет только вред, а взрослые и так виноваты в создавшейся ситуации.

— В истории со снюсами безответственно ведут себя, в первую очередь, взрослые, — развивает мысль педагогов уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычев. — Мы видим, что бессовестные производители и продавцы пытаются нажиться на детях, губя их здоровье, а может, и жизнь. Сейчас некоторые никотиносодержащие продукты они маскируют под конфеты и жевательные резинки. То есть сразу определяют круг потребителей — дети.

По словам Геннадия Леонардовича, сейчас вместе с депутатами областного центра он изучает проблему, связанную со снюсами. Идёт сбор информации, выявляются каналы, по которым юные владимирцы могут купить опасное зелье, наконец, вместе с молодёжными активистами будут проведены рейды по торговым точкам и проведены контрольные закупки. Детский омбудсмен понимает, что это скорее тактические меры, а принципиальное решение должно быть за федеральным центром. Поэтому идею «Призыва» законодательно ограничить легальные формы никотино- и алкосодержащих продуктов (сейчас ведь появился и порошковый алкоголь, но это другая тема) Геннадий Прохорычев поддержал.

— С 10 по 12 декабря в Москве будет проходить съезд уполномоченных по правам детей из всех регионов России. Будем, в том числе, обсуждать тему снюсов, — сказал детский омбудсмен. — Я обязательно сообщу об идее «стандартизации» зла. Думаю, это найдёт понимание у коллег.

Мы также предложили нашу идею для обсуждения владимирским правоведам и учителям общеобразовательных учреждений. Скоро состоится совещание руководителей владимирских школ — посмотрим, какой отклик вызовет предложение «Призыва». А родителям не стоит забывать, что дети — это, прежде всего, зона их ответственности. Так что напоследок — практическая рекомендация.

Совет родителям. Как проверить, употребляет ли ребёнок снюс? Самое простое — экспресс-тест на содержание никотина в моче (тест-система выглядит как тест на определение беременности). Обладает высокой чувствительностью, 200 нг/мл — это след от одной выкуренной сигареты, метаболиты никотина в организме сохраняются до 40 часов.

Николай Лившиц

Заглавное фото: squarefaction.ru