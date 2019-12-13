Служба отлова не справилась с бездомной собакой на кладбище

Служба отлова, которая работает по муниципальному контракту во Владимире, не смогла справиться с бездомной собакой. Истощенное животное поселилось на кладбище рядом с храмом в микрорайоне Лесной. Собака вырыла яму на могиле и ощенилась. Когда стало понятно, что животное может умереть от голода и холода, местный прихожанин решил взять ее на передержку. Но прежде собаку надо было поймать.

— Мы вызвонили все эти «официальные» службы, достали всех. Наконец, приехали два мужика с ружьём со снотворным, — рассказали «Призыву» жители Лесного. — Собака вышла к оставленной еде, в нее стрельнули, но псина рванула в лес (поскольку снотворное действует не сразу), мужики сказали: «Она убежала!» и уехали. Не знаю, как они это оформили — ложный вызов или что.

Поймать собаку удалось только зооволонтеру.

В отличие от службы отлова, зооволонтер Кристина Сенчугова после выстрела не уехала, а отправилась искать животное в лес. Девушка говорит, что снотворное начинает действовать через семь минут. И если знать, что после введения препарата четвероногие обычно бегают по кругу, можно понять, где их искать. Куда сложнее бывает в бездомных животных попасть.

— Мне пришлось два раза выстрелить в собаку. Первый шприц от нее отскочил, потому что она очень худая. Пришлось выслеживать ее между могил. Я сначала ходила на нее, смотрела, но она меня уводила в сторону, — вспоминает Кристина Сенчугова. — Я подумала, надо взять одного щенка и давить на жалость. Взяла щенка и положила его на могилу рядом с собой. Он пищит жалостливо на все кладбище. Сердце собаки не выдержало, она подошла, села рядом и смотрит на меня. И боится, и щенка ей жалко, скулит. Выстрелила в шею снотворным, а она от нас рванула в лес.

Сейчас собака чувствует себя хорошо. Она обрела дом, ее простерилизовали. И это благодаря волонтерам. Почему на поиски животного не отправились официальные службы — отдельный вопрос. Сегодня договор на оказание услуг по отлову, подбору и утилизации останков животных и особей, подвергшихся эвтаназии, ежемесячно заключается с индивидуальным предпринимателем. В мэрии говорят, работа неблагодарная и неприбыльная, поэтому и выбирать не из кого, на открытые конкурсы другие компании не заявляются.

Устные заявки на отлов безнадзорных животных принимают по телефону 53-31-32.

Согласно официальной информации пресс-службы городской администрации, с середины августа по начало декабря по обращениям горожан был осуществлен 141 выезд для отлова бродячих животных в разных районах города. В общей сложности, в приют «Атлант» доставили 104 животных. Некоторые вызовы оказались ложными. Не исключено, что именно так оформили неудачную попытку отловить бездомную собаку и на кладбище в Лесном.

Ранее «Призыв» сообщал, что жительница Владимира, которая стала жертвой бездомных собак, подала в суд. У городской администрации, компании «Амест» и приюта «Атлант» женщина просит полтора миллиона рублей в равных долях.

Полина Тарбеева

Заглавное фото: 1istochnik.ru