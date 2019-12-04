Слухи о сокращении автобусного маршрута № 152 не подтвердились

Популярный автобусный маршрут № 152, который колесит по основным магистралям Владимира и завершает путь в Ославском, пока остается прежним. В этом «Призыв» заверил перевозчик. Жители села Новое и поселка Боголюбово ранее обратились в редакцию с сообщением об изменении схемы движения маршрута.

— О том, что наш автобус будет ходить с вокзала и до Ославского, а не с Фатьянова и по центру Владимира, нам сообщили кондукторы. В группах «ВКонтакте» было несколько постов о том, что маршрут скоро изменится. Никто не знает дат, но все начали подписывать петицию, — рассказывает жительница Боголюбово Ирина.

О петиции, которую разместили на онлайн-платформе, сообщают сами кондукторы. Как рассказывают пассажиры автобуса № 152, те показывают ход сбора подписей прямо со своих смартфонов.

Маршрут № 152 — наиболее востребованный среди пассажиров.

Автобусы едут через весь Владимир с интервалом 15-20 минут. Больше года назад компания «БигАвтоТранс» отказалась от обслуживания данного маршрута. По конкурсу его выиграл другой перевозчик — предприятие «РТС». До настоящего времени жалоб на перевозчика не было.

— Мы не понимаем, откуда берутся эти слухи. Я в очередной раз собирала кондукторов, спрашивала, кто такое рассказывает. Никто не признается. Я спрашивала директора, он спокоен, говорит, изменений пока не предвидится, — пояснили в компании «РТС».

«Призыв» направил запрос в администрацию Владимирской области, чтобы департамент транспорта и дорожного хозяйства, который контролирует пассажирские перевозки, дал ответы по маршруту № 152. Но ответа до сих пор не поступило.

Ранее «Призыв» сообщал, что госпредприятие «Владимирский автовокзал», которое регулирует все междугородние и пригородные перевозки, намерено избавиться от «лишних» остановок. По словам и.о. директора Павла Левина, он получил одобрение от департамента транспорта на запуск системы «вокзал-вокзал». В случае с маршрутом № 152 в полной мере задачу не выполнить. В Ославском нет вокзала, но вот во Владимире вполне можно перенести место посадки пассажиров.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»