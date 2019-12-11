Следком опубликовал фото напавшего на ребенка педофила

СУ СКР по Владимирской области обнародовал фотографию педофила, напавшего на 9-летнюю девочку. Не исключено, что его жертвами могли стать и другие дети. Следователи обращаются к жителям региона: если вы узнали на фотографии человека, от действий которого пострадал ваш ребенок, позвоните по телефону (4922) 47-29-37.

Пока же 57-летнему жителю Владимирской области предъявлено обвинение по статье «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Следствие уже провело проверку показаний на месте преступления.

Обвиняемый свою вину признал.

Нападение на ребенка произошло 5 ноября. На улице девочку догнал пьяный мужчина, схватил ее и насильно привел к себе в квартиру. Там он начал совершать противоправные развратные действия. Однако его отвлек зазвонивший домофон. Мужчина испугался, в этот момент ребенку удалось выбраться из квартиры. Педофил был задержан в тот же день. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняет пресс-служба Следкома.

Ранее «Призыв» сообщал, что 15-летняя школьница отбилась от педофила.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»