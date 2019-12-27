Сколько стоит новогодний стол и чем задобрить Белую Крысу

Пик продаж аналитики ожидают в последние выходные года. Что покупать к новогоднему столу к Году крысы? Что готовить? «Призыв» посчитал стоимость новогоднего праздника и узнал эксклюзивный, но при этом вполне бюджетный рецепт салата с томленой грушей и свёклой от ирландского шеф-повара.
Посчитаем в граммах и рублях
Если вы верите в астрологию, приметы и прочие суеверия, то помните, новогодний стол должен быть разнообразным. Крыса, как уверяют нас астрологи, гурман еще тот! Зверек очень любит кашу, так что на столе должно стоять хотя бы зерно в вазочке. Не жалейте горошка в оливье, бобовые крыса тоже уважает, как сыр и орехи.
В природе крысы рыбу не едят, но, если верить китайцам, то в контексте гороскопа рыба дарит удачу. Так что фаршируйте щуку, карпа, запекайте форель, солите семгу.
Фрукты и сладкое нужны, чтобы задобрить грызуна, он ведь еще и сладкоежка.
Росстат в приметы не верит. Он подсчитал в рублях и граммах, во сколько среднестатистическому россиянину обойдется праздничный ужин на всю семью. По данным статистики, с прошлого года новогодний стол подорожал на 2,74 %. Больше всего на стоимость застолья повлияли цены на сыр: за год продукт подорожал на 11,17 %. Также повысились цены на апельсины (на 10,87 %) и на сливочное масло (на 10,36 %). Красная икра стала дешевле на 4,97 %, свежие огурцы – на 8,96 %.
Росстат не называет марок, сортов анализируемой продукции, так что мы в итоге получаем «среднюю температуру по больнице». Но мы подсчитали, сколько же будет стоить новогодний стол для владимирцев. Стоимость продуктов зависит от марки, сорта и от того, где и как вы их покупаете: в супермаркете, сетевом магазине или на рынке, по акции или нет. Приводим данные в таблице.
Сколько стоит новогодний праздник?
|Объем
|Продукт
|Цена по России
|Цена во Владимире
|1 кг.
|бескостная говядина
|488, 79
|450
|1 кг.
|охлажденная кура
|143, 44
|145
|0,5 кг.
|сырокопченая колбаса
|504,21
|350
|0,5 кг.
|мясокопчености
|316,68
|300
|0,5 кг.
|соленые и копченые деликатесные рыбы
|798,51
|550
|200 гр.
|икра лососевых рыб
|729,48
|700
|200 гр.
|сливочное масло
|121,53
|115
|300 гр.
|сыр
|164,01
|250
|500 гр.
|маринованные овощи
|82,76
|60
|1 л.
|фруктовый сок
|90,98
|65
|500 гр.
|Шоколадные конфеты
|314,42
|250
|800 гр.
|торт
|388,08
|320
|50 гр
|черный чай байховый
|41,27
|35
|500 гр.
|хлеб из ржаной и пшеничной муки
|25,70
|25
|400 гр.
|хлеб из пшеничной муки высшего сорта
|30,88
|29,99
|800 гр.
|картофель
|16,55
|16
|500 гр.
|свежие огурцы
|46,62
|48
|500 гр.
|свежие помидоры
|56,94
|79,99
|600 гр.
|яблоки
|52,67
|38,94
|1 кг.
|апельсины
|106,32
|64,99
|200 гр.
|лимоны
|24,83
|18
|0,5 л.
|водка 40% спирта
|307,84
|239,90
|0,75 л
|вино игристое отечественное
|260,11
|249
|0,5 л.
|коньяк отечественный
|638,10
|499
|1 л.
|минеральная вода
|33,36
|21,90
|1 л.
|газированная вода
|43,82
|28,99
|1 кг.
|Салат оливье
|326,47
|310
|1 кг.
|Салат сельдь под «шубой»
|157,61
|240
И вот примерно такая картина получается, если сравнить Владимирскую область с другими регионами России, где видно, что у нас новогодний стол достаточно недорогой — 5 499 рублей. Меньше денег на праздничные яства потратят в Ингушетии. А самое затратное новогоднее застолье — в Москве и на Чукотке.
Норма — 2 бутерброда с икрой
Красная икра – символ благополучия, богатства, поэтому на новогоднем столе это обязательный атрибут. Но диетологи предупреждают: мощный холестериновый удар человек испытает, если за вечер съест 3-4 больших бутерброда с икрой. Учитывая, что на столе будут находиться и другие жирные блюда, печень на следующий день будет страдать. Норма — 2 бутерброда!
Конечно, Новый год не обойдется без шампанского. Сомелье напоминают: брют, сухое и полусухое более предпочтительны к началу застолья, сладкое и полусладкое шампанское больше подходит в конце трапезы, к десертам.
Предостережение для прекрасных дам: в состав губных помад обычно входят силиконы. Они полностью нейтрализуют истинный вкус шампанских вин. Пить шампанское с накрашенными губами нежелательно! Кстати, шоколад также убивает вкус шампанского. Правильные закуски к сухому игристому вину: бутерброды с икрой, выдержанный сыр, салаты, блюда из белого мяса, дичи, фрукты и ягоды.
Для тех, кто сидит на диете, придерживается правильного питания, болен диабетом, имейте в виду, в шампанском может быть много сахара.
Содержание сахара в граммах на литр:
- сладкое — более 50 гр. (это 2 ст.л. сахара с горкой);
- полусухое — 32-50 гр.;
- сухое — 17-32 гр.;
- экстра-сухое — 12-17 гр.;
- брют — менее 12 гр.;
- экстра-брют — менее 6 гр.
Специалисты советуют выбирать шампанское в бутылке темного стекла. И не путать шампанское и газированные вина. В шампанском углекислота, которая создает пену, естественного происхождения (в процессе брожения образуется 22 аминокислоты), а в газированных винах – искусственная, поэтому не ждите волшебных пузырьков в бокале и приятного вкуса. Никаких ароматизаторов и красителей в составе шампанского быть не должно.
Охлаждать шампанское нужно не в морозилке, а на нижней полке холодильника около 3 часов.
Цены на российское шампанское: от 300 до 1500 руб., испанское шампанское — от 500 до 1000 руб., итальянское — 600 – 1 400 руб.
Не оливье единым
Бутерброды с икрой, оливье, селедка под «шубой», холодец — стандартный набор новогоднего стола. Да, это российская традиция, но шеф-повар владимирского ресторана «Полли» Пол Кэрролл предлагает удивить гостей и приготовить сезонный, легкий, необычный и полезный салат!
Кстати, Пол когда-то работал в легендарном ресторане Гордона Рамзи, заведение было удостоено 16 звезд Мишлен (а это высший пилотаж в ресторанном бизнесе). Влюбившись во владимирскую красавицу, Пол переехал во Владимир и открыл свой ресторан.
Салат с томленой грушей и свёклой от Пола Кэррола
На 4 порции вам понадобится:
- Вареная свёкла — 300 гр.
- Груша — 300 гр.
- Фундук — 40 гр.
- Творожный сыр рикотта или адыгейский — 80 гр.
- Руккола — 200 гр.
Для маринада для груши:
- Вода — 500 мл.
- Звёздочки аниса — 2 шт.
- Корица — 1 палочка.
- Сахар — 100 гр.
Для заправки:
- Оливковое масло — 40 гр.
- Сок лимона — 20 гр.
- Соль — 4 гр.
- Сахарный сироп (или мёд)- 20 гр.
Приготовление:
- Грушу следует выбирать не слишком мягкую, отдайте предпочтение чуть твёрдым плодам.
- Очистите их от кожуры и семечек, уложите в сотейник, добавьте все ингредиенты для маринада и готовьте примерно 30 минут, пока груши полностью не приготовятся. Остудите.
- Фундук размельчите ступкой или ножом.
- Смешайте все ингредиенты для заправки и добавьте листья рукколы.
- Затем выложите рукколу на дно тарелки, добавьте кусочки груши и вареной свеклы, сверху раскрошите адыгейский сыр или положите кусочки рикотты.
- Посыпьте салат измельчённым фундуком.
- Салат можно украсить листьями мангольда (листовая свекла) и лучше подавать сразу после приготовления!
Молодая ель украсит праздничный стол
И напоследок совет по украшению стола от Пола Кэрролла! Берите на заметку. На Центральном рынке (ул. Батурина) можно купить плоские ветки молодой ели для бани. Цена вопроса — всего за 150 руб. Ими можно украсить новогодний стол, используя ветки вместо скатерти. Молодые ветки очень мягкие и не доставят неудобства гостям, а их правильная форма сделает украшение лёгким в исполнении.
Коллектив ресторана поздравляет всех с наступающим новым годом и гастрономических открытий, как можно больше счастливых моментов и исполнения заветных желаний!
К поздравлениям присоединяется Елена Середина
Заглавное фото: media.slovoidilo.ua
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