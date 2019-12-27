Сколько стоит новогодний стол и чем задобрить Белую Крысу

Пик продаж аналитики ожидают в последние выходные года. Что покупать к новогоднему столу к Году крысы? Что готовить? «Призыв» посчитал стоимость новогоднего праздника и узнал эксклюзивный, но при этом вполне бюджетный рецепт салата с томленой грушей и свёклой от ирландского шеф-повара.

Посчитаем в граммах и рублях

Если вы верите в астрологию, приметы и прочие суеверия, то помните, новогодний стол должен быть разнообразным. Крыса, как уверяют нас астрологи, гурман еще тот! Зверек очень любит кашу, так что на столе должно стоять хотя бы зерно в вазочке. Не жалейте горошка в оливье, бобовые крыса тоже уважает, как сыр и орехи.

В природе крысы рыбу не едят, но, если верить китайцам, то в контексте гороскопа рыба дарит удачу. Так что фаршируйте щуку, карпа, запекайте форель, солите семгу.

Фрукты и сладкое нужны, чтобы задобрить грызуна, он ведь еще и сладкоежка.

Росстат в приметы не верит. Он подсчитал в рублях и граммах, во сколько среднестатистическому россиянину обойдется праздничный ужин на всю семью. По данным статистики, с прошлого года новогодний стол подорожал на 2,74 %. Больше всего на стоимость застолья повлияли цены на сыр: за год продукт подорожал на 11,17 %. Также повысились цены на апельсины (на 10,87 %) и на сливочное масло (на 10,36 %). Красная икра стала дешевле на 4,97 %, свежие огурцы – на 8,96 %.

Росстат не называет марок, сортов анализируемой продукции, так что мы в итоге получаем «среднюю температуру по больнице». Но мы подсчитали, сколько же будет стоить новогодний стол для владимирцев. Стоимость продуктов зависит от марки, сорта и от того, где и как вы их покупаете: в супермаркете, сетевом магазине или на рынке, по акции или нет. Приводим данные в таблице.

Сколько стоит новогодний праздник?

Объем Продукт Цена по России Цена во Владимире 1 кг. бескостная говядина 488, 79 450 1 кг. охлажденная кура 143, 44 145 0,5 кг. сырокопченая колбаса 504,21 350 0,5 кг. мясокопчености 316,68 300 0,5 кг. соленые и копченые деликатесные рыбы 798,51 550 200 гр. икра лососевых рыб 729,48 700 200 гр. сливочное масло 121,53 115 300 гр. сыр 164,01 250 500 гр. маринованные овощи 82,76 60 1 л. фруктовый сок 90,98 65 500 гр. Шоколадные конфеты 314,42 250 800 гр. торт 388,08 320 50 гр черный чай байховый 41,27 35 500 гр. хлеб из ржаной и пшеничной муки 25,70 25 400 гр. хлеб из пшеничной муки высшего сорта 30,88 29,99 800 гр. картофель 16,55 16 500 гр. свежие огурцы 46,62 48 500 гр. свежие помидоры 56,94 79,99 600 гр. яблоки 52,67 38,94 1 кг. апельсины 106,32 64,99 200 гр. лимоны 24,83 18 0,5 л. водка 40% спирта 307,84 239,90 0,75 л вино игристое отечественное 260,11 249 0,5 л. коньяк отечественный 638,10 499 1 л. минеральная вода 33,36 21,90 1 л. газированная вода 43,82 28,99 1 кг. Салат оливье 326,47 310 1 кг. Салат сельдь под «шубой» 157,61 240

И вот примерно такая картина получается, если сравнить Владимирскую область с другими регионами России, где видно, что у нас новогодний стол достаточно недорогой — 5 499 рублей. Меньше денег на праздничные яства потратят в Ингушетии. А самое затратное новогоднее застолье — в Москве и на Чукотке.

Норма — 2 бутерброда с икрой

Красная икра – символ благополучия, богатства, поэтому на новогоднем столе это обязательный атрибут. Но диетологи предупреждают: мощный холестериновый удар человек испытает, если за вечер съест 3-4 больших бутерброда с икрой. Учитывая, что на столе будут находиться и другие жирные блюда, печень на следующий день будет страдать. Норма — 2 бутерброда!

Конечно, Новый год не обойдется без шампанского. Сомелье напоминают: брют, сухое и полусухое более предпочтительны к началу застолья, сладкое и полусладкое шампанское больше подходит в конце трапезы, к десертам.

Предостережение для прекрасных дам: в состав губных помад обычно входят силиконы. Они полностью нейтрализуют истинный вкус шампанских вин. Пить шампанское с накрашенными губами нежелательно! Кстати, шоколад также убивает вкус шампанского. Правильные закуски к сухому игристому вину: бутерброды с икрой, выдержанный сыр, салаты, блюда из белого мяса, дичи, фрукты и ягоды.

Для тех, кто сидит на диете, придерживается правильного питания, болен диабетом, имейте в виду, в шампанском может быть много сахара.

Содержание сахара в граммах на литр:

сладкое — более 50 гр. (это 2 ст.л. сахара с горкой);

полусухое — 32-50 гр.;

сухое — 17-32 гр.;

экстра-сухое — 12-17 гр.;

брют — менее 12 гр.;

экстра-брют — менее 6 гр.

Специалисты советуют выбирать шампанское в бутылке темного стекла. И не путать шампанское и газированные вина. В шампанском углекислота, которая создает пену, естественного происхождения (в процессе брожения образуется 22 аминокислоты), а в газированных винах – искусственная, поэтому не ждите волшебных пузырьков в бокале и приятного вкуса. Никаких ароматизаторов и красителей в составе шампанского быть не должно.

Охлаждать шампанское нужно не в морозилке, а на нижней полке холодильника около 3 часов.

Цены на российское шампанское: от 300 до 1500 руб., испанское шампанское — от 500 до 1000 руб., итальянское — 600 – 1 400 руб.

Не оливье единым

Бутерброды с икрой, оливье, селедка под «шубой», холодец — стандартный набор новогоднего стола. Да, это российская традиция, но шеф-повар владимирского ресторана «Полли» Пол Кэрролл предлагает удивить гостей и приготовить сезонный, легкий, необычный и полезный салат!

Кстати, Пол когда-то работал в легендарном ресторане Гордона Рамзи, заведение было удостоено 16 звезд Мишлен (а это высший пилотаж в ресторанном бизнесе). Влюбившись во владимирскую красавицу, Пол переехал во Владимир и открыл свой ресторан.

Салат с томленой грушей и свёклой от Пола Кэррола

На 4 порции вам понадобится:

Вареная свёкла — 300 гр.

Груша — 300 гр.

Фундук — 40 гр.

Творожный сыр рикотта или адыгейский — 80 гр.

Руккола — 200 гр.

Для маринада для груши:

Вода — 500 мл.

Звёздочки аниса — 2 шт.

Корица — 1 палочка.

Сахар — 100 гр.

Для заправки:

Оливковое масло — 40 гр.

Сок лимона — 20 гр.

Соль — 4 гр.

Сахарный сироп (или мёд)- 20 гр.

Приготовление:

Грушу следует выбирать не слишком мягкую, отдайте предпочтение чуть твёрдым плодам.

Очистите их от кожуры и семечек, уложите в сотейник, добавьте все ингредиенты для маринада и готовьте примерно 30 минут, пока груши полностью не приготовятся. Остудите.

Фундук размельчите ступкой или ножом.

Смешайте все ингредиенты для заправки и добавьте листья рукколы.

Затем выложите рукколу на дно тарелки, добавьте кусочки груши и вареной свеклы, сверху раскрошите адыгейский сыр или положите кусочки рикотты.

Посыпьте салат измельчённым фундуком.

Салат можно украсить листьями мангольда (листовая свекла) и лучше подавать сразу после приготовления!

Молодая ель украсит праздничный стол

И напоследок совет по украшению стола от Пола Кэрролла! Берите на заметку. На Центральном рынке (ул. Батурина) можно купить плоские ветки молодой ели для бани. Цена вопроса — всего за 150 руб. Ими можно украсить новогодний стол, используя ветки вместо скатерти. Молодые ветки очень мягкие и не доставят неудобства гостям, а их правильная форма сделает украшение лёгким в исполнении.

Коллектив ресторана поздравляет всех с наступающим новым годом и гастрономических открытий, как можно больше счастливых моментов и исполнения заветных желаний!

К поздравлениям присоединяется Елена Середина

Заглавное фото: media.slovoidilo.ua