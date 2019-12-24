Сказка «Питер Пэн» превратилась в  новогодний блокбастер

Владимирский театр драмы представил новый спектакль. Сказка-погоня – так определили жанр новогодней постановки. Спектакль «Питер Пэн» изобилует песнями и танцами, трюками и спецэффектами. В нем много сказочных персонажей: пираты, индейцы, феи, русалки. Но главными остаются дети: озорные мальчишки и добрая девочка Венди. По определению режиссера постановки Владимира Кузнецова, получился настоящий детский блокбастер с необыкновенными авантюрами.

— На «Питера Пэна» я обратил внимание прежде всего потому, что это такая мальчишеская история с приключениями, — объясняет свой выбор сказки Владимир Кузнецов. — Мне как режиссеру хотелось в этом направлении похулиганить, пофантазировать и в это пространство окунуть всех наших молодых артистов. И в то же время объяснить детям, что хулиганить, озорничать, играть – это все замечательно, но есть какой-то момент, когда надо вспомнить о родителях своих, которые создают рамки игры, чтобы сильно не увлечься, чтобы все-таки идти к более важным ценностям.

Молодые актеры с большим удовольствием хулиганят на сцене.

— Любой артист должен быть внутри все равно ребенком, – рассуждает Денис Чистяков, исполнитель роли Питера Пэна, — это в нас воспитывают с самого начала. Поэтому для нас это удовольствие окунуться в детство, когда можно баловать, озорничать – это для нас плодотворная почва. Идет такая отдача от детей, когда они поддерживают тебя, когда они смотрят на тебя, смеются, реагируют. У нас там драки есть, где они подбадривают, кричат, в ладошки бьют. Это очень круто!

Тем не менее Денис отмечает, что это и серьезный, большой труд. Человек должен быть физически подготовленным для выполнения такого количества трюков. Артистов ждет настоящий марафон из 30 сказок подряд. «Порой сложновато становится, — признается он, — но мы стараемся».

Необыкновенно обаятельный получился капитан пиратов Крюк у актера Михаила Бабаева. Он преодолел искушение позаимствовать раскрученный образ Джека Воробья и создал собственный характер. И было откровенно жалко, что такого яркого персонажа по сюжету съедает крокодил. Лучше бы его отдали детям на перевоспитание.

— Если в фильме Крюк такой кровожадный, то у нас он получился между добром и злом, — рассказывает Михаил Бабаев. — Он тоже во все это играет больше. А эта игра нужна для того, чтобы для себя открыть что-то новое и почувствовать это добро. Может, даже через зло. Вот я играю злого персонажа. А это очень нелегко. Злого персонажа может сыграть только добрый человек, с моей точки зрения, потому что играть просто зло – это неинтересно и дети не будут подключаться к этому.

Любая сказка – это, в первую очередь, литературное произведение с обилием персонажей и сюжетных линий. Если ставить ее дословно, то она получилась бы очень большой по формату и трудной для восприятия детей. Поэтому от некоторых персонажей пришлось отказаться. Музыку и стихи восьми песен написал сам Владимир Кузнецов, а профессиональную аранжировку сделал замечательный владимирский композитор Алексей Сидорцев. Сценографом выступил художник Борис Шлямин из Нижнего Новгорода, работавший у нас над спектаклями «Маскарад» и «Алиса в Стране чудес». Танцы ставила хореограф Анна Закусова, с которой делали «Мастер и Маргариту» и «Мэри Поппинс».

Впервые был приглашен художник по свету из Вахтанговского театра, с которым у нас завязываются дружеские отношения.

Несмотря на серьезную работу и сильную постановочную группу, трюковость и зрелищность, спектаклю не хватает некоторой целостности. Но это скорее на взгляд взрослого. Дети принимают его восторженно, всячески переживают за главных героев и помогают им громкими криками и аплодисментами.

— Мне чуть-чуть не хватило времени, — сетует режиссер спектакля Владимир Кузнецов. — Я смотрел премьеру с ощущением некоторой внутренней неудовлетворенности. Вот мне бы еще дня два – я бы тогда осторожно, скрупулезно вычистил бы его до филигранности. Но сейчас ребята уже играют в накат, они сами подтягивают какие-то нюансы. Конечно, стараемся сделать детям и взрослым праздник. Это наш подарок именно на новогодние, рождественские дни, когда должна быть зима, которой у нас нет, к сожалению. Пусть это новогоднее настроение, эта безбашенная веселость, возврат к нашему детству будут хотя бы в спектакле!

Татьяна Лысова

Фото Владимирского театра драмы