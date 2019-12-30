Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Жители Владимирской области задаются вопросом о погоде в новогоднюю ночь. Синоптики отвечают: атмосферное давление существенно упадет, пойдет долгожданный снег. На погоду окажут влияние атмосферные фронты североатлантического циклона, сообщает Гидрометцентр России. Но не все так радужно, местами снег будет переходить в дождь. Неприятностей доставит и сильный ветер, его порывы могут достигать 13-18 метров в секунду.

В отдельных районах прогнозируется метель.

Завтра, 31 декабря, днем ожидается до +1 градуса. Ночью температура опустится, под утро ожидается до -4 градусов. Слабый морозец сохранится и 1 января в дневные часы. Из-за перепадов температуры на дорогах образуется гололедица. Водителей и пешеходам следует быть предельно внимательными на дороге.

В ожидании настоящей зимы жители Владимирской области как могут создают праздничное настроение. Ранее «Призыв» сообщал, что автомобилисты из Петушинского района поддержали флешмоб, который в преддверии Нового года уже состоялся в нескольких районах. Сияющая огнями автоелка зажглась накануне рядом с Клязьмой в деревне Крутово.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»