Синоптики рассказали о погоде на Новый год

За шесть дней до Нового года самый популярный вопрос: будет ли снег? Однозначно на него не могут ответить даже специалисты. На сайте Гидрометцентра России прямо сказано: интрига сохраняется. Зимние осадки к концу этой недели, скорее всего, напомнят о себе. Но насколько задержится желаемое похолодание — загадка. В Центральную Россию стремится мощный атлантический циклон. Он принесет с собой новую волну тепла. А значит, санки и лыжи в каникулы под большим вопросом.





По самым оптимистичным прогнозам, в новогоднюю ночь слабый минус и небольшой снег все-таки будут. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец не исключает, что высота покрова может достигнуть 3-5 см. Но есть и другие предположения. Не исключено, что 31 декабря столбики термометра могут подняться до шести градусов тепла. А вместо снега пойдет дождь.

Более точный прогноз стоит ждать через пару дней.

Пока же жители Владимира обсуждают тракториста, который чистит невидимый снег с абсолютно сухой дороги. Накануне видео появилось в популярном городском паблике. Кадры с «уборкой снега» в областном центре показали сразу несколько федеральных каналов. Кто-то предположил, что так в городе тренируются перед снегопадами.

— Тут как в спорте, день пропустил — форму потерял, — пишут пользователи социальных сетей.





Ранее «Призыв» сообщал, что погода готова побить рекорд дня за всю историю метеонаблюдений.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»