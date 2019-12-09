Синоптики рассказали, когда ждать снег

Снега во Владимирской области не будет еще, как минимум, неделю. При повышенном атмосферном давлении, которое будет наблюдаться во второй половине наступившей недели, осадки крайне маловероятны. Об этом ТАСС сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Отсутствие постоянного снежного покрова заставляет метеорологов задуматься. Обычно он формируется в последних числах ноября.

— Со снегом проблемы. Если еще завтра и послезавтра совсем небольшие осадки прогнозируются, это, кстати, хорошо, потому что не будет такой каши под ногами, то в последующем осадков и вовсе не прогнозируется. Связано это с тем, что с юга начнет «подпирать» область высокого давления, — сообщил Роман Вильфанд.

В начале недели, по данным Гидрометцентра, продолжится оттепель.

Во вторник и среду днем прогнозируются плюсовые температуры, +1…+2 градуса. В ночь на четверг похолодает до -6 градусов. До конца недели отрицательные показатели сохранятся и в дневные часы, до -5 градусов.

Несмотря на капризы погоды, Владимир активно готовится к Новому году. Ранее «Призыв» сообщал, что в сквере на улице Чайковского к праздникам установили световой рояль.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»