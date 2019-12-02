Синоптики предсказали погодные аномалии в декабре

Первый месяц зимы на большей части Европейской России окажется аномально теплым. Владимирская область не станет исключением. По температурному режиму декабрь будет скорее ближе к классическому ноябрю, и лишь в начале второй половины месяца случится похолодание. Но несущественное. Термометры всего лишь приблизятся к климатической норме. А вот под Новый год на Русскую равнину придёт очередное потепление. Такой прогноз опубликовал центр погоды «Фобос».

Аномально теплый декабрь прогнозируют и в Гидрометцентре России. При этом исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд уточняет, что температура будет меняться скачкообразно.

— Это не значит, что постоянно будет тепло. Будут неоднородные периоды: и оттепель, и сильные морозы, — цитирует РИА «Новости» слова Вильфанда.

Температуры вернутся к норме лишь во второй половине декабря.

Что касается снега, то в одних регионах России будет ощущаться его нехватка, в других – избыток. Владимирская область оказалась в числе тех, где осадки будут в пределах нормы.

В ближайшие дни во Владимирской области ожидаются небольшие снегопады и понижение температуры до -4 градусов. На дрогах сохранится гололедица.

Начиная с четверга, 5 декабря, и до начала конца недели температура воздуха начнет расти. В дневные часы ожидается до +1 градуса. Вероятны небольшие дожди и мокрый снег.

Ранее «Призыв» сообщал, что синоптики назвали наступившую зиму «вишневой», уточнив, что она может стать одной из самых теплых за последнее время.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»