Сильный ветер повалил елку в Юрьеве-Польском

Главная елка Юрьева-Польского не выдержала напора стихии и прилегла набок. Сильный ветер сломал ствол новогоднего дерева. Инцидент произошел накануне в десять часов вечера. К счастью, кроме зеленой красавицы, никто не пострадал. Сейчас елку пытаются установить на место. Для это предстоит заменить подставку. Поднять дерево планируют только тогда, когда ветер стихнет. Не факт, что елка вернется в вертикальное положение уже сегодня.

— Елку установили 12 декабря, накануне в 19.30 я была около этой елки, так как объезжаю город каждый день. Елка стоит на открытой площадке около Михайло-Архангельского монастыря. Там никто не ходит. Из-за сильного ветра у елки сломался ствол, — пояснила «Призыву» глава администрации Юрьев-Польского района Евгения Родионова. — У нас елка настоящая, из леса. Сейчас, чтобы ее установить, работают люди. Тот хвостик, который остался в металлическом стакане, нам извлечь не удалось. Придется заменить стакан. Будем стараться, но если во второй половине дня ветер не стихнет, то перенесем установку елки на завтра, но работаем сейчас.

Елку снова установят, когда стихнет ветер.

Что интересно, елка в Юрьеве-Польском падает уже второй раз. Причем в один и тот же день. 18 декабря 2016-го в центре города огромное дерево чудом не придавило женщину и ее сына. Горожанка решила сфотографироваться со своим ребенком недалеко от местного музея. За пару минут до падения ёлки они отошли в безопасное место.

Тогда елку в центре города установил частник. И по словам местных властей, возможно, выполнил свою работу небрежно. У новогоднего дерева развалилось металлическое крепление. После произошедшего его заменили.

Ранее «Призыв» сообщал, что у здания администрации Владимирской области установили живую новогоднюю ель. 20-метровую красавицу привезли из Ковровского района.

Полина Тарбеева

Фото Сергея Трубкина