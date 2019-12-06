Catharsis, ЁГЭ и «Шульгинские чтения»: выходные обещают быть мегаинтеллектуальными

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Кинофестиваль Catharsis во Владимире 12+
Международный кинофестиваль «Катарсис» будет проходить с 8 по 17 декабря на более чем 20 площадках (культурные центры, киноклубы и библиотеки) в нескольких городах России. Это Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Пермь, Киров, Новосибирск, Екатеринбург, Псков, Владивосток и другие города. Во Владимире кинопоказы будут проходить в Культурно-образовательном центре — филиале №2 МБУК «Центральная городская библиотека» г. Владимира.
К просмотру будут предложены фильмы-экранизации, фильмы о правах человека, игровое короткометражное кино, фильмы для детей, а также документальные фильмы и клипы. Это работы режиссеров России, Турции, Филиппин, Ирака и Ирана, Польши и Германии, Южной Кореи и США, Нидерландов, Франции, Индии, Китая, Великобритании, Греции, Египта, Ирландии, Испании, Канады и Объединенных Арабских Эмиратов.
В воскресенье, 8 декабря, можно будет посмотреть фильмы:
«Человек» (Россия, 2019). Истории нескольких женщин, стоявших перед выбором сохранять беременность или нет. Хронометраж – 27 мин.
«Заповеданное Море» (Россия, 2018). Фильм рассказывает о самом интересном месте Японского моря на Дальнем Востоке России и показывает непростую историю единственного морского заповедника в России. Хронометраж – 17 мин.
«Область высокого полёта» (Россия, 2019). Несколько человек каждый день делают необычные вещи для горожан, считая, что это единственный способ быть самим собой. Хронометраж – 59 мин.
«В маленьком городе…» (Россия, 2019). Сборник историй творческих людей, решивших посвятить свою жизнь искусству Великого Новгорода. Хронометраж – 30 мин.
«Я просто люблю свою жизнь» (Россия, 2018). Этот фильм не только о реальной трагической истории человека — это реальная мотивирующая инструкция о том, как думать и что делать в трудных ситуациях. Хронометраж – 4,5 мин.
Библиотека-филиал № 2 ЦГБ Владимира: пр-кт Ленина, 12
8 декабря в 18.00
Вход свободный
С расписанием и фильмами других дней фестиваля можно познакомиться здесь
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«Сдаём ЁГЭ» 12+
Информационный центр атомной энергии станет одной из площадок всероссийской акции ЁГЭ. Она сделана по аналогии с Единым государственным экзаменом. Отличие в том, что все вопросы для неё придуманы старшеклассниками в рамках конкурса инновационной журналистики, проходившего при поддержке Минобрнауки РФ. Материалом для ЁГЭ стали фильмы, сериалы, одежда, котики и другие бытовые темы, рассмотренные с точки зрения науки. Это тест на эрудицию в объёме чуть больше школьной программы, который проводится с соблюдением организационных правил ЕГЭ.
Сразу после экзамена ведущий назовёт правильные ответы и прокомментирует их. Участвовать в акции может любой желающий, начиная с 14-летнего возраста. Прохождение ЁГЭ поможет старшеклассникам преодолеть страх перед грядущим экзаменом, взрослым – познакомиться с правилами сдачи ЕГЭ, а всем участникам – проверить свои знания, полученные в школе.
ИЦАЭ: Октябрьский пр-кт, 3 (вход со двора через шлагбаум, серая дверь с двумя ступеньками, домофон 10)
7 декабря в 13.00
Участие в акции «Сдаём ЁГЭ» бесплатное
Нужна предварительная регистрция здесь
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«Шульгинские чтения» 12+
Василий Шульгин (1878-1976) — известный политический и общественный деятель, депутат Государственной Думы Российской Империи, принимавший отречение из рук Николая II, публицист. С 1947-го по 1956 год Шульгин отбывал во Владимире тюремный срок . В нашем городе он провел и последние дни своей жизни (1958–1976) и похоронен на владимирском кладбище Байгуши. Личность Шульгина, его жизнь и труды представляют большой интерес для тех, кто занимается изучением отечественной истории, политологии, истории политических партий и движений, русского консерватизма, Гражданской войны и Белого движения, русской эмиграции, краеведения.
В программе «Шульгинских чтений» прозвучат доклады учёных из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Нижнего Новгорода, а также владимирских краеведов.
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
7 декабря в 14.30
Вход свободный
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Дворцовая музыка в Муромцево 6+
Владимиро-Суздальский музей-заповедник завершает в 2019 году культурно-образовательный проект «Легенды старой скрипки». Заключительный концерт известного педагога, музыканта и искусствоведа Михаила Трояновского пройдет в дворянской усадьбе Храповицкого в поселке Муромцево. В этот раз он расскажет о забытой дворцовой музыке эпохи Екатерины II и её влиянии на русское исполнительское искусство.
Для гостей усадьбы прозвучат полонезы Осипа Козловского, соната для скрипки и фортепиано «русского Орфея» Ивана Хандошкина, забытые русские народные песни в переложении для скрипки и фортепиано, инструментальная музыка Максима Березовского, его «Адажио» и «Менуэт». В концерте принимает участие пианистка Евгения Горячкина.
Визит-центр усадьбы Храповицкого: п. Муромцево Судогодского района, ул. Ямская, 9
7 декабря в 15.00
Цена билета — 50-70 рублей
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«Стиль жизни: Твори и познавай!» 0+
Центральная городская библиотека приглашает владимирцев принять участие в очередном «Нескучном выходном в библиотеке». Тема декабрьской акции — «Стиль жизни: Твори и познавай!». Какой он – стиль жизни современного человека? Деловой, изысканный, стремительный, традиционный, а может быть, экстравагантный? Отдайте свое предпочтение стилю жизни творческому и культурному! Ведь в библиотеке будет царить именно такая атмосфера!
Центральная городская библиотека: Суздальский пр-кт, 2
7 декабря с 12.00 до 16.00
Все площадки ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ библиотеки работают бесплатно
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«Интеграл сонат Бетховена» 6+
Известный пианист и давний друг Владимирского губернаторского симфонического оркестра Михаил Лидский продолжит знакомить слушателей Центра классической музыки с фортепианным творчеством Людвига ван Бетховена. В программе прозвучат две легкие сонаты ор. 49: соль минор, соль мажор (№ 19, 20), три сонаты ор. 10: до минор, фа мажор, ре мажор (№ 5, 6, 7).
В 2020 году мир отметит 250-летие со дня рождения Людвига ван Бетховена. Сохранился ли его взрывной заряд до сих пор? Еще как! В юбилейный год, как и всегда, его играют не по обязанности, а из любви. Прежде чем стать нашим героем, Бетховен стал героем собственной жизни. Вспыльчивый характер, твердые убеждения, неукротимая энергия. Не отступал и не сдавался. Когда мы перестаем верить, что так можно, надо просто слушать Бетховена.
Перед концертами музыковед Елена Маркина проведет лекции из цикла «Погружение в классику», которые помогут слушателям еще больше проникнуться музыкой Бетховена в исполнении Михаила Лидского.
Центр классической музыки: ул. Большая Московская, 28
7 декабря в 18.00
Цена – 300-400 руб.
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«Последнее Слово» 16+
В баре «Другой» группа «Последнее Слово» снова покажет рок, который мы заслужили! Свежая и драйвовая программа из бомбических треков заставит стенки ваших сердец пульсировать на полную мощность. Какой он концерт от ПС? Это огненное чувство свободы и единения, когда слова песен попадают в самое сердце! Любители русского рока, а также альтернативной и тяжелой музыки — это событие для вас! А ещё в этот вечер выступит группа «Центральный парк» с хитами отечественного рока и не только!
Рок-бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
7 декабря в 21.00
Цена билета – 200 руб.
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«Рим - священная империя или вавилонская блудница?» 16+
В рамках Исторического клуба города Владимира проводится цикл лекций по истории церкви и Византии. Лектором выступает протоиерей Алексей. Послужной список батюшки заслуживает уважения: выпускник Московской духовной академии и семинарии; кандидат богословия, преподававший 16 лет историю христианской церкви; 18 лет на ниве пастырского служения; ведущий уникального просветительского проекта библейских встреч во Владимире «Доброе. Богословие».
Тема предстоящей встречи: «Рим — священная империя или вавилонская блудница?». В лекции будут затронуты вопросы, связанные с историей древней церкви и Византии, формированием христианского мира и современностью, взаимоотношениями церкви и государства; жизнью христианина в разные эпохи со всем многообразием проблем и поиском решений и что полезного мы можем вынести из этих знаний на сегодняшний день.
Свято-Боголюбский Алексиевский монастырь: Константино-Еленинский пр-зд, 8
8 декабря в 13.00
Вход свободный
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«День русской песни» 6+
Русская песня — это уникальный самобытный памятник культуры. День русской песни — праздник, который направлен на сохранение русского творческого наследия, популяризацию народной песни и певческих традиций. Народная мудрость не зря гласит: «В песнях живет душа русского народа». В чем же таинственная сила, обаяние народной песни? Все очень просто. Русская песня — это голос Родины, голос матери, голос нашего сердца.
Ансамбль «Родные напевы» — носители настоящей русской культуры, возвращающие нас к ее истокам, демонстрирующие лучшие и яркие традиции исполнительского мастерства. В праздничной концертной программе коллектив постарается передать слушателям все богатство и многогранность русской песни: задорные, душевные, родные, до боли грустные, а главное — со смыслом! В программе прозвучат русские, народные и авторские песни, романсы, а также произведения современных композиторов.
Солисты: заслуженная артистка России Елена Молодцова, лауреат всероссийского конкурса Наталья Егорова, лауреат всероссийского конкурса Светлана Василькова. Специальные гости: заслуженный артист России Андрей Романов (тенор), лауреат I премии IX Всероссийского конкурса исполнителей романса 2019 года Светлана Балашова (вокал), лауреат всероссийских и международных конкурсов Анастасия Старчак (гусли звончатые).
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
8 декабря в 17.00
Цена билета – 200-350 руб.
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Семейный киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в эти выходные прекрасной кинопрограммой. Детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы. Расписание действительно на оба дня.
10.30 — анимационный фильм «Кунг-фу воин» (6+). Когда-то давно Великий учитель сделал обычные бобы разумными, научил их боевому искусству бессмертных, а сам вознёсся на небо…
13.30 — комедийный мультфильм «В поисках Йети» (6+). Увлекательные приключения частного детектива Нелли и ботаника-ученого Саймона, которые искренне верят в существование снежного человека Йети.
16.00 — семейный фильм «Байкальские каникулы» (6+). Коля Голиков впервые в своей жизни он отправился в детский лагерь на берегу Байкала. Там он находит капсулу с посланием 1985 года от пионера Саши Филлипова. И тут приключения начинаются.
18.30 – комедия «Мистер Феличита» (16+). Молодой итальянец предпочитает днями напролет валяться на диване и рассуждать о бренности бытия. Но его сестре нужны деньги на операцию, и Мартино соглашается подработать в доме успешного психолога.
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
7 и 8 декабря в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото: tayniymir.com
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