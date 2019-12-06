Catharsis, ЁГЭ и «Шульгинские чтения»: выходные обещают быть мегаинтеллектуальными

Международный кинофестиваль «Катарсис» будет проходить с 8 по 17 декабря на более чем 20 площадках (культурные центры, киноклубы и библиотеки) в нескольких городах России. Это Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Пермь, Киров, Новосибирск, Екатеринбург, Псков, Владивосток и другие города. Во Владимире кинопоказы будут проходить в Культурно-образовательном центре — филиале №2 МБУК «Центральная городская библиотека» г. Владимира.

К просмотру будут предложены фильмы-экранизации, фильмы о правах человека, игровое короткометражное кино, фильмы для детей, а также документальные фильмы и клипы. Это работы режиссеров России, Турции, Филиппин, Ирака и Ирана, Польши и Германии, Южной Кореи и США, Нидерландов, Франции, Индии, Китая, Великобритании, Греции, Египта, Ирландии, Испании, Канады и Объединенных Арабских Эмиратов.

В воскресенье, 8 декабря, можно будет посмотреть фильмы:

«Человек» (Россия, 2019). Истории нескольких женщин, стоявших перед выбором сохранять беременность или нет. Хронометраж – 27 мин.

«Заповеданное Море» (Россия, 2018). Фильм рассказывает о самом интересном месте Японского моря на Дальнем Востоке России и показывает непростую историю единственного морского заповедника в России. Хронометраж – 17 мин.

«Область высокого полёта» (Россия, 2019). Несколько человек каждый день делают необычные вещи для горожан, считая, что это единственный способ быть самим собой. Хронометраж – 59 мин.

«В маленьком городе…» (Россия, 2019). Сборник историй творческих людей, решивших посвятить свою жизнь искусству Великого Новгорода. Хронометраж – 30 мин.

«Я просто люблю свою жизнь» (Россия, 2018). Этот фильм не только о реальной трагической истории человека — это реальная мотивирующая инструкция о том, как думать и что делать в трудных ситуациях. Хронометраж – 4,5 мин.

Библиотека-филиал № 2 ЦГБ Владимира: пр-кт Ленина, 12

8 декабря в 18.00

Вход свободный

С расписанием и фильмами других дней фестиваля можно познакомиться здесь