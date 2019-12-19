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Шквалистый ветер разбушевался во Владимирской области

Объявлен оранжевый уровень опасности

Шквалистый ветер продолжает бушевать во Владимирской области. По сообщению МЧС, непогода продлится как минимум до ночи. Поэтому стоит быть предельно осторожными. Между тем, пользователи социальных сетей сообщают о последствиях сильного ветра. На улице Стрелецкой областного центра дерево упало на проезжую часть. Случилось это рядом с пешеходным переходом. К счастью, пешеходов и проезжающих машин в момент падения дерева не было. Пользователи соцсетей из Юрьева-Польского тоже делятся подобными фото.

Фото: «Юрьев-Польские известия»

Видео штормового порыва ветра со снежным зарядом сняли и жители Вязников.

Как стало известно «Призыву», на перебои со светом жалуются жители Юрьева-Польского и поселка Садовый Суздальского района. «Россети Центр и Приволжье» переведены в режим повышенной готовности. К оперативному реагированию в филиалах энергокомпании готовы 1247 бригад. Энергетики напоминают: по всем вопросам, связанным с электроснабжением жители могут обращаться по единому бесплатному номеру контакт-центра компании 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

Ранее «Призыв» сообщал, что главная елка Юрьева-Польского не выдержала напора стихии и прилегла набок. Сильный ветер сломал ствол новогоднего дерева.

Ольга Ефремова

Заглавное фото группы «Подслушано Автомобилистов во Владимире»

Видео Игоря Федотова

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