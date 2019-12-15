Школу в Коммунаре строят с опережением

Новые корпуса школы № 46 в микрорайоне Коммунар выросли до третьего этажа. Опытный подрядчик, который уже успешно завершил социальные и спортивные объекты во Владимирской области, бросил на эту стройплощадку все свои силы. За каких-то пять месяцев рабочие продвинулись с нулевого цикла работ до кровли. Новые здания возводятся сразу за существующей школой. Подрядчик успел снести старый корпус начальной школы. Все дети 2-4-х классов перебрались в основное здание. Сейчас порядка 800 учеников едва помещаются в бывшей сельской школе, рассчитанной от силы на 500 ребят. А первоклашек вообще перевели. Два класса ежедневно отправляют на автобусах в школу № 26, а еще один перебрался в садик в Заклязьменском.



— Уже не одно поколение ждет строительства здесь нового учебного заведения. Каждый день около забора у школы стоит группа по 5-6 человек. Наблюдают за стройкой. Все очень ждут этого события. Некоторые сомневаются, что школа строится, говорят, наверняка торговый центр. У нас на входе плакаты с проектом будущей школы. Все видно, — рассказывает директор школы № 46 Евгений Алексеенко.

На территории школы появится спортивный корпус с бассейном и тренажерным залом. Их смогут посещать и жители большого загородного микрорайона.

Огромная уличная спортивная площадка появится на месте старой школы.

Срок завершения работ в школе по проекту — конец лета 2021 года. Но власти осторожно сообщают о более ранних сроках. Подрядчики идут с опережением, ничего пока не предвещает задержек.

Как «Призыв» сообщал ранее, на федеральные средства также строятся и четыре корпуса яслей в Ленинском районе Владимира. Они откроют двери не к Новому году, как планировали раньше, а только весной 2020 года.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»