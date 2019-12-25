Школу в Кольчугино откроют в новом году

После Нового года в Кольчугино отменят вторую смену. С открытием долгожданной школы, рассчитанной на 600 человек, ученики остальных городских образовательных учреждений смогут ходить на учебу до обеда. Строительство корпусов школы в микрорайоне № 1 завершено. Осталось получить лицензию на образовательную деятельность.

Кольчугинское учебное заведение — самое долгожданное во всей Владимирской области. Оно может возглавить список долгостроев среди объектов социальной сферы. Первая попытка построить школу в этом микрорайоне предприняли еще в 90-е годы прошлого века. Однако из-за сложной экономической ситуации так и не смогли завершить начатое. К лету 2017 года, когда стали строить школу по новому проекту, от прежних построек остались руины.

На возведение школы направлено почти полмиллиарда рублей.

На торгах выиграла тамбовская компания, у которой уже был опыт возведения социальных объектов. Но на всех этапах возникали сложности. То финансовые, то юридические, то с работниками и стройматериалами. Как «Призыв» сообщал ранее, сроки открытия школы переносили четыре раза. Пятый точно должен стать удачным.

В то время как стройка была заморожена, власти использовали каждую возможность, чтобы расторговать средства на покупку оборудования в классы предметников. Таких дорогостоящих наборов в кабинеты технологии, биологии, химии, физики, спортзалы нет ни в одной другой школе. Хотя во Владимирской области есть с чем сравнивать. Открылись современные школы в Собинке, Владимире и Великодворском в Гусь-Хрустальном районе.

В школе в Кольчугино есть спальни и игровые для учеников начальной школы, как и во Владимире. В спортивных раздевалках есть душевые, а в медблоке — даже свой стоматологический кабинет. Ученикам из старых школ остается только позавидовать такому комфорту. На прилегающей территории нашлось место для спортивной и гимнастической площадок, стадиону, а также для теплицы, грядок и сада.

Анна Тумановская

Фото пресс-службы администрации области