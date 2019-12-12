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Школьница получила ожог после игр со слаймом

Родители планируют обратиться в Роспотребнадзор

Популярная детская игрушка довела школьницу из Владимира до больничной койки. По словам ее родителей, днем девочка купила слайм в магазине, а через несколько часов руки ребенка начали чесаться и покрылись волдырями. Семья обратилась к дерматовенерологу. Специалист поставил диагноз: контактный дерматит, вызванный красителем. Мама школьницы не сомневается: высыпания на коже, зуд и жжение ладоней спровоцировала яркая липкая масса.

После школы мой ребенок зашел в магазин, она купила слайм, весь вечер играла, а утром руки стали ярко-красного цвета, покрылись пузырями. Мы сразу выбросили эту игрушку, очень испугались. Дочка на утро только начала плакать, так как руки жгло и они сильно чесались, муж поехал с ней сразу в травмпункт, — рассказала «Призыву» мама пострадавшего ребенка. — Потом пошли к дерматологу. Когда врач увидел руки нашей дочери, тоже был в шоке. Сказал, что у него ребенок постоянно играет со слаймами. Кто же знал, что они могут быть такими опасными.

Фото предоставлено мамой пострадавшего ребенка

Родители школьницы говорят, что просто так они это дело не оставят. Семья готовит обращение в Роспотребнадзор. Тем более что магазин, в котором приобрели слайм, по словам мамы, не хочет убирать «лизуна» с продажи. Яркая игрушка всегда пользуется спросом, а перед Новым годом от желающих приобрести тягучую слизь нет отбоя.

Моя дочка сейчас на больничном, первые дни так руки болели, что она даже не могла есть самостоятельно, ее кормили с ложки, помогали одеваться, — говорит мама девочки. — Два дня ходим в этот магазин и требуем убрать слайм с продажи. На что нам смеются в глаза и говорят: а мы здесь ни при чём. К сожалению, дочка выбросила чек, и что-то доказать будет сложно. Но мы просто так это дело не оставим.

Слайм. Фото: legkovmeste.ru

Клейкая смесь ярких цветов сейчас на пике моды. Слайм можно купить в магазине или сделать своими руками. Дети добавляют в пестрый лизун пену для бритья, шампунь, клей ПВА и атисептическое средство. При этом реакцию на химический состав игрушки предсказать невозможно. У аллергиков может начаться зуд, заложить нос или проявиться ожог.

Врачи говорят, что «лизун» может быть опасен для здоровья.

У ребенка может проявиться аллергическая реакция. «Лизун» — это такая пакость. Мне от одного этого слова плохо. Я своей внучке слаймы не покупаю. Связалась с педиатром, к ним приходят дети с проблемами после этих игрушек. Они говорят, что давать их ребенку нельзя, — пояснила «Призыву» участковый врач городской клинической больницы № 5 Владимира Изабелла Ивкова. — Это химический продукт, дети его лижут. Слаймы собирают всю грязь, а потом ребенок трогает их руками и тащит все в рот. Кроме аллергической реакции, могут начаться кишечные расстройства.

В Интернете все больше историй о том, что липкая игрушка спровоцировала кожную болезнь. Причем речь не только о детях из России. Специалисты говорят, что во многих протестированных «лизунах» зафиксировано превышении бора. Это может вызвать раздражение, диарею и даже судороги после контакта. В некоторых слаймах зафиксировано до 20 опасных аллергенов. Это не значит, что нет добросовестных производителей. Родителям стоит внимательно читать информацию на упаковке и контролировать состояние здоровья своего ребенка после игры с «лизуном».

Ранее «Призыв» сообщал, что родители мальчика, в носу которого врач не заметил инородное тело, требуют от частной детской клиники Владимира миллион рублей.

Полина Тарбеева

Фото: kleo.ru

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