Школьница получила ожог после игр со слаймом

Популярная детская игрушка довела школьницу из Владимира до больничной койки. По словам ее родителей, днем девочка купила слайм в магазине, а через несколько часов руки ребенка начали чесаться и покрылись волдырями. Семья обратилась к дерматовенерологу. Специалист поставил диагноз: контактный дерматит, вызванный красителем. Мама школьницы не сомневается: высыпания на коже, зуд и жжение ладоней спровоцировала яркая липкая масса.

— После школы мой ребенок зашел в магазин, она купила слайм, весь вечер играла, а утром руки стали ярко-красного цвета, покрылись пузырями. Мы сразу выбросили эту игрушку, очень испугались. Дочка на утро только начала плакать, так как руки жгло и они сильно чесались, муж поехал с ней сразу в травмпункт, — рассказала «Призыву» мама пострадавшего ребенка. — Потом пошли к дерматологу. Когда врач увидел руки нашей дочери, тоже был в шоке. Сказал, что у него ребенок постоянно играет со слаймами. Кто же знал, что они могут быть такими опасными.

Родители школьницы говорят, что просто так они это дело не оставят. Семья готовит обращение в Роспотребнадзор. Тем более что магазин, в котором приобрели слайм, по словам мамы, не хочет убирать «лизуна» с продажи. Яркая игрушка всегда пользуется спросом, а перед Новым годом от желающих приобрести тягучую слизь нет отбоя.

— Моя дочка сейчас на больничном, первые дни так руки болели, что она даже не могла есть самостоятельно, ее кормили с ложки, помогали одеваться, — говорит мама девочки. — Два дня ходим в этот магазин и требуем убрать слайм с продажи. На что нам смеются в глаза и говорят: а мы здесь ни при чём. К сожалению, дочка выбросила чек, и что-то доказать будет сложно. Но мы просто так это дело не оставим.

Клейкая смесь ярких цветов сейчас на пике моды. Слайм можно купить в магазине или сделать своими руками. Дети добавляют в пестрый лизун пену для бритья, шампунь, клей ПВА и атисептическое средство. При этом реакцию на химический состав игрушки предсказать невозможно. У аллергиков может начаться зуд, заложить нос или проявиться ожог.

Врачи говорят, что «лизун» может быть опасен для здоровья.

— У ребенка может проявиться аллергическая реакция. «Лизун» — это такая пакость. Мне от одного этого слова плохо. Я своей внучке слаймы не покупаю. Связалась с педиатром, к ним приходят дети с проблемами после этих игрушек. Они говорят, что давать их ребенку нельзя, — пояснила «Призыву» участковый врач городской клинической больницы № 5 Владимира Изабелла Ивкова. — Это химический продукт, дети его лижут. Слаймы собирают всю грязь, а потом ребенок трогает их руками и тащит все в рот. Кроме аллергической реакции, могут начаться кишечные расстройства.

В Интернете все больше историй о том, что липкая игрушка спровоцировала кожную болезнь. Причем речь не только о детях из России. Специалисты говорят, что во многих протестированных «лизунах» зафиксировано превышении бора. Это может вызвать раздражение, диарею и даже судороги после контакта. В некоторых слаймах зафиксировано до 20 опасных аллергенов. Это не значит, что нет добросовестных производителей. Родителям стоит внимательно читать информацию на упаковке и контролировать состояние здоровья своего ребенка после игры с «лизуном».

Ранее «Призыв» сообщал, что родители мальчика, в носу которого врач не заметил инородное тело, требуют от частной детской клиники Владимира миллион рублей.

Полина Тарбеева

Фото: kleo.ru