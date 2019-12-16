«Шкафы добра» появились в детских больницах

Областная детская клиническая больница и Детская поликлиника №1 Владимира объявили о старте новогодней благотворительной акции. В медучреждениях установили «шкафы добра», где каждый желающий может оставить игрушки или книги в дар больным детям. Шкафы уже установлены в поликлинике на ул. Добросельской, 34 и в филиале на ул. Добросельской, 197а; в Детской поликлинике №1– в главном корпусе на ул. Студеная гора, 20а.

Любой ребенок может взять игрушку.

Желающим принять участие в благотворительной акции необходимо обратиться к администратору поликлиники ОДКБ или к старшей медицинской сестре поликлиники №1. Забрать из «шкафа добра» полюбившуюся игрушку или книгу сможет любой ребенок.

Ранее «Призыв» сообщал о еще одной предновогодней акции в поддержку онкобольных детей. Ее организуют Центральная городская библиотека и волонтерская группа. Идея акции очень проста – помочь ребятам с тяжелыми заболеваниями поверить в чудо!

Ольга Ефремова

Фото областного департамента здравоохранения