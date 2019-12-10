Сергей Телегин официально приступил к работе в роддоме № 2

Департамент здравоохранения Владимирской области официально объявил о назначении нового главного врача родильного дома № 2. Как ранее и сообщал «Призыв», на этой должности будет работать Сергей Телегин. Накануне у него был первый рабочий день. Вместе с Сергеем Телегиным в медучреждение готовы вернуться, как минимум, 25 специалистов.

Новый руководитель – выпускник Ивановской государственной медицинской академии (специальность «Лечебное дело»). В 2009 году окончил клиническую ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология». Трудовой стаж в системе здравоохранения — 11 лет, из них девять лет – в родильном доме № 2.

Сергей Телегин прошел путь от рядового акушера-гинеколога до заместителя главврача по медицинской части.

Более пяти лет он являлся заведующим родовым отделением. Однако после увольнения Ирины Кирюхиной, бывшего главного врача роддома № 2, ушел работать в перинатальный центр. Сергей Телегин имеет действующие сертификаты врача акушера-гинеколога, специалиста по ультразвуковой диагностике и организатора здравоохранения, уточняют в облздраве.

Ранее «Призыв» сообщал, что новый главный врач назначен и в Областную клиническую больницу.

Ольга Ефремова

Фото группы «Департамент здравоохранения Владимирской области»