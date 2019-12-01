Селянам предложат выгодную ипотеку

Сельским жителям обещают снизить ставку по ипотеке. Она будет в среднем от 1% до 3% годовых. О новых мерах поддержки на последнем заседании Законодательного собрания Владимирской области рассказал депутат Госдумы РФ Геннадий Кулик. Он сообщил о старте новой госпрограммы, направленной на социальное развитие села. Ее объем — около 76 млрд рублей. Одно из направлений – обеспечение жильем селян. В ближайшие дни будет утвержден порядок финансирования ипотечного кредитования в сельской местности. Какую сумму получит Владимирской области, станет известно при втором чтении федерального бюджета на 2020 год.

Во Владимирской области в сельской местности проживают свыше 300 тысяч человек.

На селе работают и живут около 22% жителей Владимирской области. В регионе 80 сельских поселений. Заместитель директора департамента финансов обладминистрации Максим Васенин заявил, что сейчас поддержка селян осуществляется по новой программе «Комплексное развитие сельских территорий», а также по программе развития агропромышленного комплекса. Мероприятия в большей степени направлены на поддержку сельхозпроизводителей. А районные власти не всегда находят средства на приобретение жилья для молодых семей, чтобы удержать их на селе.

Кроме того, в следующем году для получения федеральных и региональных средств на субсидии для молодых и многодетных семей потребуется более существенная доля софинансирования от муниципалитетов. Многие чиновники на местах уже хватаются за головы, потому что в бюджетах таких сумм не предусмотрено. В этих условиях ипотека по сниженным ставкам стала бы существенной поддержкой сохранения и привлечения кадров на селе.

Как «Призыв» сообщал ранее, новые меры поддержки решением депутатов Законодательного Собрания области предоставлены и «детям войны». Эта категория граждан будет без очереди обслуживаться в поликлиниках и получит льготы на коммунальные услуги.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»